Začátek týdne dál ve znamení výnosů, akcie mírně dole

Začátek nového týdne přinesl evropským akciím růstový úvod, pak pokles a nový obrat vzhůru. Výsledkem poněkud rozpačitého startu je většinou lehký pokles hlavních indexů. AEX ztrácí skoro půl procenta, další z klíčových indexů se nacházejí mírně v záporu, místy už i v plusu.

Co se dál pozorně sleduje, jsou dluhopisové výnosy. Výhled se po posledním zápisu z jednání Fedu posunul směrem k dřívější normalizaci měnové politiky a upevnila ho i páteční data z trhu práce. Nešlo o úplně jednoznačný report, ale převládl vliv růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Dnes sledujeme většinou drobné změny v Evropě, zatímco americké výnosy přidávají znovu pár bazických bodů. Na 10Y splatnosti je to +2 bps. Takový vývoj bude akcie brzdit v rozletu; pro zlepšení kondice by potřebovaly aspoň stabilizaci dluhopisů.

Eurodolar koriguje páteční nárůst a obchoduje se na 1,1325. Zlato je začátkem týdne v klidu a konsoliduje se také ropa. Pro korunu je dnešek opět ziskový, aspoň na páru s eurem, kde se posouvá na 24,35. Domácí data o nezaměstnanosti trh nesleduje.

Pro globální trhy nová data začátkem týden na programu nejsou. V dalších dnech vzhledem k aktuálnímu zaměření na růst výnosů a Fed pozornost zacílí hlavně na americkou inflaci, případně na růst cen v Číně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3707 -0.2080 24.4917 24.3432 CZK/USD 21.5165 0.0698 21.5700 21.4880 HUF/EUR 357.4870 -0.4209 359.4300 357.2014 PLN/EUR 4.5374 -0.2285 4.5511 4.5288

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2188 -0.3438 7.2319 7.2144 JPY/EUR 130.9240 -0.8439 131.3000 130.8829 JPY/USD 115.5865 0.0229 115.8510 115.5760

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8336 -0.3104 0.8360 0.8334 CHF/EUR 1.0439 -0.1421 1.0443 1.0426 NOK/EUR 9.9962 -0.0230 10.0440 9.9859 SEK/EUR 10.2897 0.0527 10.3112 10.2631 USD/EUR 1.1327 -0.3107 1.1345 1.1321

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3893 -0.2459 1.3935 1.3883 CAD/USD 1.2618 -0.2530 1.2654 1.2610