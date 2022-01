Inflace v Česku může v úvodu letošního roku atakovat 10 procent. Od druhého čtvrtletí se začně postupně snižovat, očekává člen bankovní rady České národní banky a ekonom Tomáš Holub dle jeho slov pro TV Nova.

Ze začátku roku bude podle Holuba inflace velmi vysoká. "Budeme se zespoda blížit až k deseti procentům," varoval. "Od druhého čtvrtletí se inflace začne snižovat. V závěru roku už bude rozumně nízká," předpokládá však. Celoroční průměr inflace by letos měl být asi šest procent. "Snažíme se, aby to do konce roku bylo okolo dvou procent a věříme, že se nám to podaří," dodal.



"Máme analýzy, které říkají, že nástroje centrální banky fungují tak, jak mají. To znamená, že úrokové sazby inflaci snižují prostřednictvím kurzu koruny a tlumení domácí poptávky," uvádí Holub. Trvá to podle něj však osm až 12 měsíců. Proto bychom se podle něj k dvouprocentnímu růstu měli vrátit někdy na začátku roku 2023.



Zvýšená inflace přinese také mimořádnou valorizaci důchodů. "Bude to znamenat zásah do státního rozpočtu," upozornil Holub. Oproti plánu by měly být výdaje na důchody vyšší o 15 až 17 miliard korun. "Důchody se zvýší o nárůst inflace. Zákon funguje tak, že pokud se cenová hladina zvýší o více než pět procent, musí se spustit mimořádná valorizace," sdělil Holub. "Zvýšení těch důchodů by mělo být o pět procent nebo něco málo navíc," očekává.

ČNB na konci roku skokově zvýšila úrokové sazby, hlavní dvoutýdenní reposazba vzrostla na 3,75 % a podpořeno i rétorikou dalších centrálních bankéřů její růst nekončí.