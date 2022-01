Na americký výplach navazuje Evropa. Přijde před víkendem aspoň konsolidace?

Páteční ráno je na akciových trzích neveselé, když Evropa navazuje na včerejší americký propad. Zatímco zprvu Amerika pozitivně reagovala na nižší výnosy, pozdější obrat ukázal sílu prodejců, kteří se při nadechnutí trhů zbavovali pozic. Po závěru trhům radost neudělaly výsledky Netflixu, který to také odnesl výrazným propadem.



Index DAX dnes padá o 1,3 procenta, FTSE 100 je dole o 0,9 pct, CAC 40 klesá o 1,2 pct a AEX odepisuje 1,4 procenta. V červeném jsou také americké futures, ale jejich ztráty zatím nejsou velké a nenarůstají.



Na dluhopisech v Evropě i zámoří sledujeme stabilizaci při výnosech pod včerejší úrovní. Také akciové indexy úvodní propad přerušily. Během dneška do hry nebudou vstupovat makrodata a pravděpodobně ani firemní výsledky, neboť v kalendáři přece jen chybí ta nejzvučnější jména.



Na sentiment trhů určitě dál působí spekulace o tom, co nakonec provede s nastavením politiky Fed, kam vystoupají výnosy a jaká by měla být odpovídající redukce vysokých valuací. Reakce na pohyby výnosů nyní spíše odpovídají těm reálným, které při poklesu inflačních očekávání strmě narůstají. Spolehlivé to ale také není a investoři se budou více dívat i na techniku, která může naznačit oblasti možné podpory. Otázkou jsou podle nás také krátkodobé pozice. Po třech výrazně negativních dnech trh málokdy přidá čtvrtý, když se krátkodobé spekulace na pokles zavírají. Zvláště před víkendem by to mohlo trhy od dalšího propadu uchránit. Příští týden je však na programu Fed a zdroj nervozity tedy nepomine.



Eurodolar se po včerejším poklesu zvedá zpět na 1,1345. Zlato odevzdává půl procenta po předchozím slušném nárůstu. Ropa je o 2 pct dole. Koruně přináší dnešní dopoledne ztráty na obou hlavních párech, přičemž vůči euru se obchoduje na 24,32. Ačkoli tu může být určitý vliv, koruna se podle situace na hlavních trzích příliš neobchoduje. Za důležitější považujeme nabírání pozic v koruně při spekulaci na sazby a úrokový diferenciál.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3225 0.1771 24.3429 24.2394 CZK/USD 21.4550 -0.0349 21.5215 21.4125 HUF/EUR 357.0431 0.2440 358.1200 356.3900 PLN/EUR 4.5323 -0.4352 4.5335 4.5166 Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1882 0.2074 7.1946 7.1782 JPY/EUR 129.1050 0.0387 129.3182 128.8430 JPY/USD 113.8930 -0.1919 114.0490 113.7820 USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8356 0.4490 0.8363 0.8316 CHF/EUR 1.0340 -0.3374 1.0378 1.0338 NOK/EUR 10.0364 0.3776 10.0422 9.9805 SEK/EUR 10.4114 -0.2603 10.4516 10.3857 USD/EUR 1.1336 0.2104 1.1345 1.1320 Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3891 0.3889 1.3926 1.3835 CAD/USD 1.2514 0.0972 1.2537 1.2501 * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



