Fond KKR koupí za 1,6 miliardy eur nizozemského výrobce kol Accell, vlastníka značky Ghost

Americký investiční fond KKR koupí za 1,6 miliardy eur (39,2 miliardy Kč) nizozemského výrobce jízdních kol Accell Group. Ten v dnešní tiskové zprávě uvedl, že za akcie jejich držitelům nabídne prémii 26 procent. Obliba jízdních kol se za pandemie zvýšila na úkor veřejné dopravy, například akcie firmy Accell od března 2020 svou hodnotu více než ztrojnásobily. Akcie společnosti Accell dnes v Amsterodamu rostou o více než 25 procent.



Součástí konsorcia KKR je i společnost Teslin, jeden z největších akcionářů Accellu. Transakci podporuje také společnost Hoogh Blarick, která drží ve výrobci kol podíl zhruba 7,5 procenta.



"Konsorcium a skupina Accell se domnívají, že působení skupiny ve stoprocentním vlastnictví bez kotace na burze Euronext Amsterdam je lepší pro udržitelný úspěch jejího podnikání a dlouhodobé vytváření hodnoty," uvedly společnosti v prohlášení.



Výrobci jízdních kol představovali jedno z odvětví, které na začátku pandemie na akciových trzích výrazně posílilo. Vzrostly tak akcie firem Giant, Shimano, stejně jako akcie výrobce stacionárních kol Peloton. V poslední době nicméně akcie těchto firem oslabují, připomíná agentura Bloomberg. Akcie Pelotonu například od konce loňského ledna odepsaly bezmála 83 procent.

Vývoj akcií společnosti Accell za posledních pět let:

Společnost KKR má za sebou řadu investic do spotřebitelského sektoru, například do serveru zprostředkovávajícího prodej vlakových jízdenek Trainline, provozovatele alternativní taxislužby Lyft, platební firmy Gojek či do výrobce stacionárních kol Zwift.



Pod Accell spadají značky Batavus, Ghost-Bikes, Hercules, Koga-Miyata, Sparta, Winora či Raleigh. Vysoká poptávka je zejména po elektrokolech. Nizozemský konkurent VanMoof uvádí na trh nové rychlejší modely, na něž chce nalákat ty, co dojíždí za prací.



Ukončení transakce se očekává kolem přelomu letošního druhého a třetího čtvrtletí.

Foto: https://www.accell-group.com/