Tržby IBM narostly nejvíce za 10 let. Zdá se, že sázka na hybridní cloud přináší své ovoce

Tržby společnosti překonaly odhady trhu. Podpořila je silná poptávka v softwarové divizi, která zahrnuje nabídku hybridních cloudů . Zdá se, že úsilí transformovat tohoto 110 let starého technologického giganta přináší své ovoce.



Za tři měsíce končící 31. prosincem vzrostly tržby o 6,5 % na 16,7 miliardy dolarů. Jde tak o největší nárůst za posledních 10 let. Analytici podle údajů sestavených agenturou Bloomberg očekávali v průměru 16 miliard dolarů. Akcie v prodlouženém obchodování rostly až o 7,5 %, aktuálně rostou v pre-marketu o 2 %.





"Toto je začátek nového a perspektiva toho, jak budeme vypadat v budoucnu," řekl v rozhovoru finanční ředitel Jim Kavanaugh. "Viděli jsme velmi zdravé zrychlení v cloudu a poradenství, což jsou klíčové oblasti růstu."



Softwarová divize , největší obchodní skupina, rostla o 8,2 % na 7,3 miliardy USD. Tato poradenská divize, dříve známá jako Global Business Services, vykázala tržby 4,7 miliardy USD, což je 13% nárůst ve srovnání s předchozím rokem.



Jde o první výsledky od dokončeného vyčlenění velké části své starší divize infrastrukturních služeb do nové společnosti s názvem Kyndryl. Ta zahrnuje servisní operace, jako je správa klientských datových center a tradiční podpora informačních technologií. Její prodej znamenal čtvrtou velkou transformaci a významný krok v plánu generálního ředitele Arvinda Krishna na proměnu Big Blue na cloud a umělou inteligenci. Tento měsíc prodala část byznysu Watson Health soukromé investiční společnosti Francisco Partners, čímž opustila své kdysi vysoké ambice v oblasti zdravotní péče.



Tržby z hybridních cloudů vzrostly o 16 % na 6,2 miliardy USD, v čele s prodejem , který během čtvrtletí narostl o 19 %. Krishnova strategie nasměrovat , která se tradičně zaměřovala na sálové počítače a služby informačních technologií, na rychle rostoucí trh s cloudem pomohla po letech stagnujícího růstu příjmů oživit prodeje.



Firmy sice přesouvají čím dál více svých operací na internet, ale čelí v cloudových službách konkurenci gigantů jako a .com. Snaží se proto od svých větších rivalů v cloudu odlišit tím, že nabízí hybridní model, který pomáhá klientům ukládat a počítat data v rámci místní infrastruktury, privátních cloudových služeb a serverů provozovaných veřejnými poskytovateli.



IBM předpovídá na rok 2022 růst tržeb ve středních jednotkách procent plus nárůst z dalších prodejů Kyndrylu o přibližně 3 %. „Jejich výhled ukazuje na růst o 7 až 8 %, což pro ně není špatné,“ řekl analytik Bloomberg Intelligence Anurag Rana. "Přesto budou v druhé polovině roku narážet na tvrdá srovnání."



Očištěný zisk na akcii činil 3,35 USD, což je nad průměrným odhadem analytiků 3,23 USD. Hrubá marže byla 56,9 % a rovněž překonala očekávání analytiků 56,1 %.



Zdroj: Bloomberg