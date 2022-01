Maďarská centrální banka zvýšila základní úrok nejvíce za deset let

Maďarská centrální banka dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na osmileté maximum 2,9 procenta. Je to nejvýraznější zvýšení od konce roku 2011. Banka tak pokračuje ve zpřísňování měnové politiky v reakci na rostoucí inflaci. Analytici očekávali mírnější zvýšení základní sazby, a to na 2,7 procenta.



"Inflace už se v prosinci možná dostala do blízkosti svého vrcholu, snižovat se ale možná začne později, než se dosud očekávalo," uvedla centrální banka. Počítá proto s dalším zvyšováním úroků. Náměstek guvernéra centrální banky Barnabás Virág řekl, že růst cen je patrný v celé ekonomice a že takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavější ceny energií a potravin, by se mohla dostat až na sedm procent. V prosinci byla na 6,4 procenta.



Maďarská centrální banka se loni v červnu stala první centrální bankou v Evropské unii, která začala od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 zvyšovat náklady na úvěry. Zvyšování úroků vloni zahájily rovněž centrální banky v České republice a Polsku.



"My si myslíme, že přetrvávající vysoká inflace a silný tlak na růst základních cen si vynutí další zvyšování sazeb," řekl ekonom společnosti Capital Economics Liam Peach. "Očekáváme, že základní sazba se v nadcházejících měsících dostane na 3,50 až 4,00 procenta," dodal.



Meziroční míra inflace v Maďarsku v prosinci zůstala na 14letém maximu 7,4 procenta. Guvernér centrální banky György Matolcsy v prosinci uvedl, že zvyšování úroků bude pokračovat, dokud nenastane udržitelný sestup výhledu inflace do blízkosti tříprocentního cíle banky.



Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávají, že růst maďarské ekonomiky v letošním roce zpomalí na 4,8 procenta z předpokládaných více než šesti procent v loňském roce. U průměrné roční inflace letos naopak očekávají vzestup na desetileté maximum 5,5 procenta z loňských 5,1 procenta. To představuje nepříjemné vyhlídky pro premiéra Viktora Orbána, který bude v letošních parlamentních volbách plánovaných na 3. dubna poprvé od nástupu k moci v roce 2010 čelit jednotné frontě opozičních stran.



Orbán tento měsíc oznámil další opatření, která mají zabránit výraznému růstu cen některých základních potravin. Prodloužil zároveň podobná opatření, jejichž smyslem je omezit růst cen energií, pohonných hmot a sazeb hypotečních úvěrů.



Kurz forintu se po oznámení centrální banky začal zvyšovat, a odpoutal se tak vůči euru od třítýdenního minima. Krátce před 16:00 SEČ euro ztrácelo asi 0,6 procenta a prodávalo se zhruba za 358,70 forintu. Před oznámením se pohybovalo kolem 360,10 forintu. Na minimu od prvního lednového týdne se měna ocitla částečně i kvůli napětí mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině.

Vývoj kurzu forintu a eura za poslední rok do 24. ledna:





Česká národní banka (ČNB) v prosinci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Základní úrok tak vloni celkově vzrostl o 3,5 procentního bodu a dostal se na nejvyšší úroveň od roku 2008.