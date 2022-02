Amerika drží směr vzhůru, koruna dnes sílí

Investoři získávají důvěru a vracejí se do akcií. Ty díky zvýšené poptávce pokračují v růstu, který se znovu přesouvá i na Wall Street. Krátkodobě pozitivním psychologickým momentem byl už páteční silný nárůst. Mezi nejrůstovějšími tituly v zámoří najdeme , Teslu nebo a sektorově táhnou trh cyklická spotřeba a technologie.

S&P 500 se posouvá vzhůru o 0,6 pct, Nasdaq přidává 1,8 procenta. Evropa sice během dne trochu kolísala, ale s otevřením Ameriky většinou znovu roste. Index AEX stoupá o 1,3 pct, DAX je +0,9 pct, CAC 40 roste o 0,3 procenta, ovšem FTSE 100 se stále nedaří udržet v zeleném.

Zásadní firemní výsledky dnes ještě nechodí. Z nových dat zaujala výrazně vyšší inflace v Německu, než by odpovídalo očekáváním. Sice oproti prosinci došlo ke zpomalení, ale to nakonec není až tak markantní. Ve výsledku se dají čekat i vyšší čísla za celou eurozónu, ovšem se čtvrtečním rozhodováním ECB to těžko pohne. Odpoledne ještě překvapil chicagský index aktivity, který se dál zvedl a naznačil, že lednové omikronové brzdění v ekonomice zřejmě nebylo nijak plošné.

Výnosy dluhopisů stoupají, a to dnes více v Evropě. V Německu sledujeme na bundech zhruba +7 bazických bodů při lehkém zplošťování křivky. Americké výnosy stoupají asi o 3 body, přičemž jsou už trochu pod denními maximy. Eurodolar takový vývoj společně s poptávkou po riziku vybídl k růstu nad 1,1200. Daří se také libře a lehce začalo stoupat zlato. Ropa se dnes pouze konsoliduje.

Koruně dnešek nakonec přináší poměrně výrazné zisky. Na páru s eurem se obchoduje na 24,30, proti dolaru dokonce dostala pod 21,70. Jako podpora zřejmě funguje obnovený optimismus na hlavních trzích, ve hře ale může být i zasedání ČNB ve čtvrtek. Otázkou je velikost zvýšení sazeb. Na rozdíl od minulých zasedání by však sazby měly mít už poměrně jasné mantinely.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3163 -0.6486 24.5056 24.2990 CZK/USD 21.6790 -1.1230 21.9835 21.6790 HUF/EUR 356.0996 -0.5588 358.8700 355.7460 PLN/EUR 4.5858 0.7340 4.6018 4.5781

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1347 -8.7994 7.1361 7.0896 JPY/EUR 129.3670 0.5390 129.3919 128.6480 JPY/USD 115.3465 0.0611 115.5250 115.2240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8345 0.2602 0.8345 0.8305 CHF/EUR 1.0434 0.3162 1.0433 1.0378 NOK/EUR 9.9966 -0.1263 10.0393 9.9735 SEK/EUR 10.4502 -0.5736 10.5098 10.4347 USD/EUR 1.1215 0.4803 1.1215 1.1147

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4162 -0.8600 1.4302 1.4132 CAD/USD 1.2728 -0.2584 1.2778 1.2720