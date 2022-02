Průzkum Reuters: Česká koruna na ročním horizontu oslabí, zatímco zlotý a forint posílí

Česká koruna na horizontu příštích 12 měsíců oslabí k euru o 2,1 % na hladinu 24,80 EURCZK, vyplývá z průzkumu Reuters mezi analytiky a ekonomy. Před měsícem bylo očekávání za rok posazeno na 24,90 EURCZK. Předpověď pro maďarský forint je na ročním horizontu posílení o 0,5 % na 353,50 EURHUF, pro polský zlotý posílení o 1,7 % na 4,495 EURPLN.

Česká národní banka je v reakci na současný prudký růst cen z centrálních bank regionu nejagresivnější s dosavadním utažením dvoutýdenní repo sazby celkem o 350 bazických bodů. Právě dnes ve čtvrtek má navíc na programu měnové zasedání, kde většina analytiků očekává její další zvýšení o 75 bazických bodů, a základní sazba ČNB by se tak poprvé za 20 let vyhoupla nad 4%, konkrétně na 4,5 %.



Zároveň se však předpokládá, jak signalizují i členové bankovní rady, že úrokové sazby ČNB již v blízké době dosáhnou vrcholu. Koruna, která v lednu zapsala 10leté maximum 24,200 za euro a ve středu tuto úroveň testovala na 24,212, by tak měla podle analytiků do roka oslabit o 2,1% na 24,8 za euro, což je podobný kurz, jaký viděli v průzkumu před měsícem.



Polský zlotý během příštích 12 měsíců pravděpodobně posílí nejvíce ze středoevropských měn, a pokusí se tak dohnat zisky svých protějšků ze začátku roku, ukázal ve čtvrtek průzkum Reuters. Na lesku celému regionu však zřejmě ubere zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou.

Korunu, forint i zlotý bude totiž nadále tížit předpoklad, že úrokové sazby ve Spojených státech a s nimi i kurz dolaru půjdou nahoru, zvláště když Fed nyní jasně avizoval, že první utažení sazeb lze čekat už na březnovém zasedání.

Jelikož ale ve střední Evropě je zvyšování sazeb již v plném proudu, měny regionu zahájily rok 2022 solidními zisky: v čele s robustním růstem forintu o 3,9% i posílením koruny o 2,4% k úternímu závěru.

Zlotý, který od začátku roku zatím zpevnil jen o půl procenta, má podle analytiků přidat na tempu a za 12 měsíců posílit proti úternímu závěru o 1,7% na 4,495 za euro.

"Obecně vzato by všechny (středoevropské) měny měly těžit z utahování měnové politiky v regionu," uvedl Krystian Jaworski, senior ekonom z ve Varšavě. "Nicméně prostor pro jejich významné posílení bude omezovat čím dál intenzivnější očekávání trhu, že utahovat (měnovou politiku) začnou také Fed a Evropská centrální banka."

V Polsku centrální banka v boji proti inflaci, která se nyní s hodnotou 8,6% již nachází na nejvyšší úrovni za více než dvě dekády, zvedla od října svou hlavní sazbu celkem o 215 bazických bodů na 2,25% a další zvyšování se očekává.

Forint by měl podle aktuálního průzkumu do roka opět získat půdu pod nohama poté, co v prvním čtvrtletí krátce oslabí. Analytici očekávají, že maďarská měna za 12 měsíců zpevní o 0,5% na 353,50 za euro.

"Bez ohledu na to, jak moc bude (centrální banka) tlačit dolů inflaci, může se pozornost trhu snadno zatoulat k blížícím se rizikovým událostem, a vytvořit tak určitý krátkodobý tlak na prodej (forintu)," uvedla ING s odkazem na spory vlády premiéra Viktora Orbána s Evropskou unií a na dubnové parlamentní volby.



