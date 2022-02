Britská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu na 0,5 %. Čtyři z devíti členů rady chtěli víc

Britská centrální banka ve snaze omezit prudce rostoucí inflaci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,50 procenta. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Míra inflace v Británii v prosinci vystoupila na 5,4 procenta a je nejvyšší zhruba za 30 let. BoE zvýšila sazby o 25 bazických bodů také na minulém zasedání v prosinci. Poprvé od roku 2004 se tak nyní stalo, že zvedla sazby na dvou po sobě jdoucích měnových zasedáních.



V překvapivě rozpolceném rozhodnutí chtěli čtyři z devíti členů bankovní rady zvýšit hlavní sazbu o 50 bazických bodů na 0,75 %. To by představovalo největší utažení od doby, kdy se BoE před 25 lety stala provozně nezávislou institucí.

Britská libra po rozhodnutí prudce zpevnila. Desetiletý britský dluhopisový výnos stoupl o 10 bps. na 1,36 procenta, tedy nové tříleté maximum.

Bank of England (BoE) již dříve varovala, že meziroční spotřebitelská inflace, která ve Velké Británii v prosinci dosáhla 5,4 procenta, na jaře překročí 7 procent. To by byla nejvyšší úroveň od recese z počátku 90. let, na hony vzdálená dvouprocentnímu cíli centrální banky. Britské regulační orgány pro energetický sektor dnes zvýšily maximální účet za typickou spotřebu v domácnosti přibližně o 700 liber téměř na 2000 liber (přes 58.000 Kč).

Banka a britská inflace

Centrální banka dříve uvedla, že inflace spotřebitelských cen v dubnu zřejmě dosáhne vrcholu kolem 7,25 procenta. Bylo by to maximum začátku 90. let, které poznamenala recese. Inflační cíl má přitom centrální banka na dvou procentech.



"Vzhledem k současné napjaté situaci na trhu práce a pokračujícím projevům toho, že náklady domácností a cenové tlaky přetrvají, všichni členové výboru usoudili, že zvýšení bankovní sazby na tomto zasedání je oprávněné," uvádí se v zápisu z jednání.



Vysoká inflace znamená, že příjem pracujících domácností po zdanění letos klesne o dvě procenta a v příštím roce o půl procenta. Slábnoucí poptávka zvýší do tří let nezaměstnanost na pět procent.



Centrální banka rovněž oznámila, že začne ukončovat svůj program nákupů dluhopisů v objemu 895 miliard liber (přes 26 bilionů Kč). Příští měsíc vyřadí ze své rozvahy dluhopisy britské vlády po splatnosti. Obdobně plánuje - nejdříve na konci příštího roku - snížit objem podnikových dluhopisů v objemu 20 miliard liber na nulu.

Zdroje: ČTK, Reuters, Bloomberg