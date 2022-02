ECB podle očekávání sazby nezměnila, potvrdila konec nouzových nákupů aktiv

"V rámci podpory svého symetrického 2% inflačního cíle a v souladu se svou strategií měnové politiky Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená trvalejší dosahování 2% inflace" Tak to je majstrštyk. Tento argument by dával smysl, kdyby byla inflace pod cílem. Pokud je ale inflace nad cílem, tak ten argument je úplně obráceně. Na čem tam jedou?

Honya