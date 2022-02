Stavební boom v závěru roku. Rozjela se i bytová výstavba

Zatímco průmysl si v závěru roku nuceně vybíral oddechový čas, stavebnictví se konečně rozjelo. Za poslední měsíc se jeho výkony zvýšily o 1,8 %, meziročně byly vyšší dokonce o 8,5 %. Ve snaze zahájit do konce roku co nejvíce bytů se rozjela i bytová výstavba.



Prosincové výsledky stavebnictví vypadají s ohledem na situaci v odvětví velmi příznivě. Zatímco o zakázky – byť se některé musí renegociovat – není zatím žádná nouze, problémem odvětví zůstává nedostatek pracovníků a prudký růst cen stavebních materiálů. Rovněž peněz by do stavebnictví mělo přicházet díky novým zdrojům z EU dostatek. Otázkou je, kolik prostoru pro investice vytvoří vláda v rámci nového státního rozpočtu, který by měla už co nevidět projednávat.





Prosinec byl silným měsícem i z pohledu bytové výstavby, neboť se jen v tomto měsíci začalo stavět přes 6000 nových bytů. Spíše než o skokový nárůst výstavby bytů jde spíše o snahu využít stávajících podmínek a pravidel pro výstavbu před jejich zpřísněním platným od letošního roku (zejména pokud jde o nároky na energetickou náročnost). Jak už naznačovaly průzkumy, i v závěru roku zůstávala situace na realitním trhu napjatá. Navzdory vyšším úrokovým sazbám ceny bytů akcelerovaly a bydlení se tak stalo opět méně dostupným.



Výhled stavebnictví zůstává mírně pozitivní, byť je podmíněný přílivem peněz z veřejných rozpočtů, respektive peněz z EU. Stavební firmy se dál budou potýkat s nedostatkem lidí, který je pro ně nyní největší překážkou, stejně jako s extrémními cenami stavebních materiálů. Pokud nedojde k výraznějšímu krácení investic, může stavebnictví v letošním roce vykázat o něco rychlejší tempo růstu než v roce 2021, kdy se jeho produkce zvýšila o 1,4 %.