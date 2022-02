Úvodní růst akciím nevydržel. Koruna nehledí na slabá data

Vstup do nového týdne byl pro hlavní trhy poměrně dobrý. Čína po prázdninové odmlce slušně rostla, evropské akcie také otevřely do plusu a americké futures ráno stoupaly. Kondice západních trhů se však v průběhu dopoledne už stihla zhoršit.

Futures klesly lehce do červeného a evropské akciové indexy už také stále více míří do záporu. Týká se to hlavně jižního křídla - Milán, Madrid značně klesají. CAC 40 se obchoduje lehce v záporu, DAX momentálně kolem nuly a drobné zisky si stále drží AEX či FTSE 100.



V centru pozornosti podle nás zůstane inflace, měnová politika a pohyby výnosů. Poslední zasedání ECB potvrdilo, že se otevírá možnost vyšších sazeb v eurozóně, takže evropské výnosy se podle nás budou více sledovat. Dnes na nich sledujeme menší nárůst. Eurodolar mezitím mírně klesá na 1,1420, zlato je lehce v plusu a ropa koriguje páteční nárůst.



Nová data z hlavních trhů dnes zastupuje slabší německá průmyslová výroba za prosinec. To však nebude pro obchodování zásadní. Vliv na obchodování neměla ani domácí čísla o průmyslové výrobě a zahraničním obchodu. V obou případech byla čísla horší, než se čekalo, přičemž obchodní bilance spadla za prosinec znovu slušně pod nulu. Pro korunu to určitě není dobrá zpráva, ovšem česká měna dnes naopak posiluje a proti euru se obchoduje na 24,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2550 -0.6245 24.3808 24.2264 CZK/USD 21.2270 -0.2983 21.3315 21.1850 HUF/EUR 353.0446 -0.6631 355.0180 352.6300 PLN/EUR 4.5566 -0.3171 4.5650 4.5441

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2638 -0.3906 7.2870 7.2568 JPY/EUR 131.4380 -0.4545 131.8630 131.2620 JPY/USD 115.0365 -0.1844 115.3810 114.9700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8452 -0.1353 0.8463 0.8438 CHF/EUR 1.0569 -0.2605 1.0594 1.0559 NOK/EUR 10.0893 0.1434 10.0991 10.0292 SEK/EUR 10.4562 0.0383 10.4774 10.4390 USD/EUR 1.1426 -0.2013 1.1450 1.1416

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4094 -0.3371 1.4156 1.4071 CAD/USD 1.2734 -0.1889 1.2744 1.2710