Britská centrální banka reaguje na šoky, říká její hlavní ekonom. S něčím ale ani ona nic neudělá

Bank of England svým posledním zvýšením sazeb reaguje na některé šoky, kterými nyní britská ekonomika prochází. Zejména jde o jeden. Ten vyvolal růst cen energií, které Británie ve velké míře dováží. Pro Bloomberg to uvedl hlavní ekonom BoE Huw Pill s tím, že ceny zemního plynu v jeho zemi za poslední rok vzrostly o 400 %. Dojde tak k určitému poklesu reálných příjmů, s čímž centrální banka nemůže nic udělat. Jejím cílem musí být zabránit druhotným negativním efektům, které by mohly růst cen energií vyvolat.



Kde se v Británii nachází dlouhodobě neutrální sazby, ke kterým by BoE zvedání sazeb směřovala? Ekonom na tuto otázku odpověděl, že poslední predikce dalšího ekonomického vývoje počítají s různými scénáři, které se odvíjí zejména od různého vývoje cen energií a vývoje mezd. Trh práce je přitom již nyní napjatý a čeká se, že tímto směrem půjde ještě dál. Nicméně BoE nyní pracuje s předpokladem, že nedojde k roztočení druhotných efektů včetně mzdové spirály, které by bránily poklesu inflace ze současných vysokých hodnot.

Pokud by se ukázalo, že zmíněný předpoklad dostává skutečným vývojem trhliny, BoE by „musela přemýšlet o své reakci na tento vývoj“. Nyní ekonom hovoří o dalším mírném utahování monetární politiky ve Velké Británii, „které se bude samozřejmě týkat i sazeb.“ Toto utahování by přitom mělo přispět k tomu, aby se neroztočila spirála zmíněných druhotných efektů, které by si následně vyžádaly razantnější kroky.



Ekonom poukázal na to, že podle nových predikcí BoE, které mimo jiné pracují se stabilizací cen energií, se inflace zklidní a dokonce v následujících letech poklesne pod cíl centrální banky. To je důvod, proč guvernér BoE hovořil po posledním zvýšení sazeb o tom, že „trhy by se neměly nechat unést“, což se týkalo možných změn v očekávání dalšího vývoje sazeb.



Reálné výnosy ve Velké Británii dosahují stále hlubokých negativních hodnot a ekonom k tomu uvedl, že BoE „je s tím v pohodě“, protože současné reálné sazby odpovídají tomu, co potřebuje ekonomický růst. Jak ale bylo uvedeno, banka počítá s normalizací své politiky, která je ale ovlivněna i faktory, jako je brexit. V následujícím grafu BoE ukazuje vývoj britského produktu:





Zdroj:



Britská ekonomika se tedy dostala na úroveň z období před pandemií, stále se však nachází znatelně pod předchozím trendem.



Zdroj: Bloomberg