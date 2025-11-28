Největší burzovní výpadek za roky: CME zastavila obchodování po poruše v datacentru

Největší burzovní provozovatel na světě CME Group zažil nejdelší výpadek za poslední roky, který zastavil obchodování s měnami, komoditami, akciovými indexy i dluhopisy. Problém způsobila porucha chlazení v datových centrech CyrusOne. Obchodování se začalo obnovovat kolem 13:00, ale analytici varují před zvýšenou volatilitou. Výpadek přišel v době nízké aktivity po svátku Dne díkůvzdání, což podle expertů zmírnilo jeho dopad.
Americká společnost CME Group, která je největším burzovním provozovatelem na světě, zaznamenala nejdelší výpadek za poslední roky. Zastavilo se kvůli němu obchodování s měnami na její populární platformě a s termínovými kontrakty na měny, komodity, akcie i dluhopisy, informovala agentura Reuters. Problémy začaly brzy ráno v čase, kdy se obchodovalo na asijských trzích.
Firma kolem středoevropského poledne uvedla, že trh Electronic Broking Services (EBS) znovu otevírá ve 13:00 SEČ. V tomto čase se podle společnosti LSEG skutečně začaly ukazovat aktualizované změny cen některých měnových párů.
Problém zapříčinila porucha chlazení v datových centrech CyrusOne, uvedla CME. Dodala, že pracuje na jeho brzkém vyřešení.
"Naše technické týmy spolu se specializovanými dodavateli mechanických zařízení na místě pracují na obnovení plné chladicí kapacity," uvedl mluvčí společnosti CyrusOne. "Podařilo se nám úspěšně restartovat několik chladičů s omezenou kapacitou a nasadili jsme dočasná chladicí zařízení, která doplňují naše stálé systémy," dodal.
CME je největší burzovní společností podle tržní hodnoty. Uvádí, že nabízí nejširší škálu referenčních produktů od úrokových sazeb, akcií, kovů, energií, kryptoměn až po zemědělské komodity.
Firma o výpadcích poprvé informovala na svých webových stránkách zhruba v 03:40 SEČ. Aktualizovat se pak přestaly například ceny termínových kontraktů na americkou ropu WTI, na desetileté americké státní dluhopisy, na americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq 100 , na japonský akciový index Nikkei či na palmový olej a zlato.
"Upřímně řečeno, je to prostě otrava," řekl agentuře Reuters ředitel CMC Markets pro Asii a Blízký východ Christopher Forbes. Uvedl, že za 20 let nikdy nezažil tak rozsáhlý výpadek burzovních systémů.
"Podstupujeme teď spoustu zbytečných rizik, abychom mohli pokračovat ve stanovování cen," řekl Forbes. "Myslím si, že se to trhu nebude líbit a že při zahájení bude trochu víc kolísat," dodal.
Očekává se, že obchodování dnes nebude po čtvrtečním svátku Dne díkůvzdání ve Spojených státech rušné. "Pokud se to má stát, pak je dnes na to pravděpodobně ten nejlepší den, protože stejně asi nebude na trhu moc aktivity," myslí si analytik Michael Brown ze společnosti Pepperstone.