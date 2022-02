Nvidia britského rivala Arm nepřevezme, ten místo toho míří na burzu

Americký výrobce čipů Nvidia svého britského rivala Arm nepřevezme, firmy dohodu zrušily. Nvidia o tom informovala ve společném prohlášení s japonskou investiční firmou SoftBank, která je majitelem společnosti Arm. Důvodem jsou podle prohlášení regulační překážky. Hodnota transakce by činila až 80 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč). SoftBank nyní místo prodeje zahájí přípravy na uvedení akcií firmy Arm na burzu.



"Zúčastněné strany se dohodly na zrušení smlouvy kvůli závažným regulačním problémům, které brání dokončení transakce," píše se v prohlášení podniků. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Arm by se podle prohlášení měla uskutečnit ve finančním roce, který skončí 31. března 2023.



Šéf společnosti SoftBank Masajoši Son už naznačil, že IPO se uskuteční ve Spojených státech, s největší pravděpodobností na akciovém trhu Nasdaq. SoftBank firmu Arm koupila v roce 2016, kdy za ni zaplatila 32 miliard dolarů. Pak její akcie stáhla z londýnské burzy.



Společnost Arm dnes jmenovala novým výkonným ředitelem Reneho Haase, který s okamžitou platností nahradí v čele podniku Simona Segarse. Haas působí ve firmě Arm od roku 2013, předtím sedm let pracoval v Nvidii. "Velmi si ceníme příležitostí stát se opět veřejně obchodovanou společností," řekl Haas v rozhovoru s agenturou Reuters.



Nvidia oznámila dohodu o převzetí společnosti Arm od firmy SoftBank předloni v září. Dohodnutá kupní cena se skládala z hotovosti a z akcií Nvidie. V době uzavření dohody činila 40 miliard dolarů, mezitím se však v důsledku růstu ceny akcií Nvidie výrazně zvýšila.



Nvidia je známá především výrobou čipů, které se používají v grafických kartách. Ty jsou důležité například pro videohry. Společnost Arm sídlí v britském univerzitním městě Cambridge a navrhuje čipy pro většinu mobilních telefonů a pro počítačové tablety. Její technologie využívají například firmy Apple, Samsung či Huawei.



Dohoda o převzetí vyvolala obavy, zda si Arm pod novým vlastníkem zachová otevřený přístup k poskytování licencí na své technologie. Americká Federální obchodní komise (FTC) v prosinci podala žalobu s cílem transakci zablokovat. Dohoda se stala rovněž terčem hloubkového vyšetřování v Evropské unii a v Británii.



FTC argumentovala tím, že převzetí by poskytlo Nvidii možnost využít kontroly nad technologiemi společnosti Arm k potlačování konkurentů, což by vedlo k nižší kvalitě produktů, omezeným inovacím a vyšším cenám. "Poškodilo by to miliony Američanů, kteří těží z produktů založených na technologiích firmy Arm," uvedla komise.



Šéf analytické společnosti CCS Insight Geoff Blaber upozornil, že odpor vůči převzetí Armu nebyl překvapivý, protože řada lidí usilovala o to, aby podnik zůstal nezávislý. "IPO je mnohem lepší varianta pro ekosystém Armu, není však pravděpodobné, že zajistí firmě SoftBank srovnatelný výtěžek," dodal.