Výrobci čipů kvůli rostoucí poptávce zvyšují investice o miliardy dolarů

Výrobci čipů po celém světě připravují velké investice s cílem uspokojit rostoucí poptávku po čipech, kterých je nyní po celém světě nedostatek, upozornil ve své zprávě server CNBC. Podle údajů firmy Gartner loni utratily polovodičové společnosti po celém světě za budování nových výrobních kapacit a výzkum 146 miliard USD (3,1 bilionu Kč), 60 procent této částky připadlo na tři největší světové výrobce - TSMC, Samsung a . A letos se mají tyto investice dále zvyšovat.



Největší smluvní výrobce čipů na světě TSMC se zavázal, že investuje v příštích třech letech do zvýšení výroby svých vyspělých křemíkových destiček používaných pro výrobu různých čipů 100 miliard USD. V lednu uvedl, že v letošním roce jeho kapitálové výdaje stoupnou až o 47 procent a že plánuje utratit 40 miliard až 44 miliard USD. Firma, jejíž tržní kapitalizace činí téměř 600 miliard USD, staví v USA továrnu za 12 miliard USD a v továrně v Japonsku zvyšuje kapacitu. Plánuje také několik dalších výrobních závodů.



TSCM není ale jediným výrobcem čipů, který investuje miliardy do továren, jejichž uvedení do provozu obvykle trvá tři až čtyři roky. Konkurenční loni v březnu oznámil, že plánuje utratit 20 miliard USD za dvě nové továrny na čipy v Arizoně, kde působí již více než 40 let. Tento stát je domovem dobře zavedeného polovodičového ekosystému. Z dalších čipových firem v Arizoně působí On Semiconductor, NXP a Microchip.



Jihokorejská společnost Samsung sice neposkytla výhled na letošní rok, ale minulý měsíc prozradila, že 90 procent ze svých ročních kapitálových výdajů 48,2 bilionu wonů (853,7 miliardy Kč) loni vynaložila na oblast čipů.



"Vidíme, že kapitálové (výdaje) v pětiletém období 2021 až 2025 se téměř zdvojnásobí proti období 2016 až 2020," uvedl analytik firmy Bain Peter Hanbury. Tento růst je způsoben na jedné straně větší složitostí nových špičkových technologií, výroba vyžaduje více kroků a je dražší, ale také je odpovědí na nedostatek čipů, kvůli kterému výrobci zvyšují kapacitu.



Mnoho dalších velkých polovodičových firem, jako , a Qualcom, nemusejí utrácet tak obrovské částky, protože nemají továrny, upozornil ředitel výzkumu analytické firmy Forrester Glen O'Donnell. Tyto firmy navrhují čipy a pak uzavírají smlouvy s firmami jako TSMC, které tyto čipy vyrábějí.



Navzdory obrovským investicím je však na trhu stále nedostatek čipů. Čipy se používají ve všem, od rychlovarných konvic a praček až po sluchátka a raketové systémy stíhaček. Mnohé výrobky, jako automobily, obsahují desítky čipů. Někteří analytici spekulují, že až nové továrny na čipy spustí výrobu, bude na trhu přebytek čipů. O’Donnell s tím však nesouhlasí. "Lidstvo je na technologii závislé," řekl. "Poptávka se bude nadále zvyšovat, nikoliv klesat. Ve skutečnosti jsem skeptický k tomu, že všechny tyto investice jsou skutečně dostatečné."



Letos plánují zvýšit investice i někteří méně známí výrobci čipů. Německý , největší evropský výrobce čipů, tento týden uvedl, že do rozšíření výroby investuje 2,4 miliardy eur (58,4 miliardy Kč). Francouzsko-italská firma ST Micro plánuje letos zdvojnásobit investice až na 3,6 miliardy USD, aby uspokojila rostoucí poptávku. Loni firma, mezi jejíž největší zákazníky patří a , utratila 1,8 miliardy USD.



O’Donnell dodal, že z investic výrobců čipů bude těžit i několik dalších firem v dodavatelském řetězci polovodičů. Upozornil hlavně na společnosti , a Air Product, které jsou důležitými dodavateli zařízení na výrobu čipů.