Po drastickém propadu krouží kolem Pelotonu kupci. Zájem údajně mají Nike či Amazon

O více než 30 procent stouply v dnešním newyorském premarketu akcie společnosti Peloton Interactive po spekulacích, že uvažuje nad možnostmi svého převzetí. Akcie newyorské společnosti si prošly dramatickým propadem, a přilákaly tak pozornost případných zájemců, tvrdí nejmenované zdroje Bloombergu. Podle nich teď firma jedná s poradcem.

Společnosti pro domácí fitness, která vyrábí stacionární kola a běžecké pásy, nepomáhá postupné uvolňování protipandemických opatření. Investoři se začali obávat, že v rozvolněné ekonomice její růst zpomalí. Akcie firmy ztrácejí na svoje maxima z ledna 2021 už zhruba 80 procent a ocenění dosahuje podle ceny z pátečního závěru obchodování pouhých 8 miliard dolarů. Akcie přitom v pátek zavírala na 24,60 dolaru, tedy pod cenou, za kterou se akcie nabízely v primární veřejné nabídce ze září 2019. Tehdy to bylo 29 dolarů.

Výkonnost akcií od primárního úpisu v roce 2019 do 30. ledna:



Růst v úvodu dnešní seance by mohl být ještě výraznější. Důvodem je vysoký objem otevřených krátkých pozic (short interest). Dvanáct procent krátkých pozic ve vztahu k free floatu.

Podle pátečních informací listu The Wall Street Journal hovořil už s poradci o možné dohodě internetový obchod .com. Podle Financial Time o samostatné nabídce na Poloton uvažuje . Žádná z firem ale prý s Pelotonem přímo nehovořila.

Podle společnosti Wedbush by ale převzetí Pelotonu dávalo strategický smysl pro . „Jestliže kolují zprávy o tom, že Peloton by mohl být na prodej a a potenciálními zájemci, byli bychom v šoku, kdyby do procesu potenciální dohody nebyl agresivně zahrnutý , napsal podle CNBC analytik Wedbush Dan Inves.



Pokud se nakonec Peloton, který má zhruba 2,8 milionu předplatitelů, rozhodne pro smlouvu s velkou technologickou firmou, nemusel by to mít snadné u regulátorů. Ve Washingtonu je nálada směrem k velkým transakcím aktuálně na bodu mrazu. Technologické firmy prověřují regulátoři kvůli jejich dosahu a vlivu a americký komise FTC nedávno zablokovala transakci Nvidie.

Zdroje: Bloomberg, CNBC

Foto: Peloton