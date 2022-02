Dělá Meta klíčovou strategickou chybu? Přichází pozdě na rozjetou párty?

U společnosti Meta nyní nastává určité vystřízlivění, co se týče její schopnosti dál růst. K tomu firma hovoří o řadě oblastí, do kterých bude investovat, a v podstatě se snaží dotáhnout se na Youtube či TikTok. Pro Bloomberg to uvedla Laura Martin ze společnosti Needham. Jak vnímá další budoucnost a s ním spojených aktivit?



Martin míní, že současná strategie společnosti Meta a její plánované investiční aktivity představují výraznou změnu směru. Doposud bylo totiž jádrem jejího podnikání „povídání s přáteli“, nyní se ale chce věnovat aktivitám, které nemají přímou vazbu na dosavadní činnost, jako jsou videa. Navíc v těchto pro nových oblastech již podnikají jiné velké firmy a Meta tak „na tuhle párty dorazila pozdě“.



Meta tedy podle analytičky výrazně mění celý svůj podnikatelský model a Martin ve své valuaci a predikcích finančních výsledků počítá s tím, že bude pokračovat negativní tlak na tržby a dojde i ke snížení provozních marží. Co ale námitka, že dokázal být v minulosti kreativní, s konkurencí se vypořádal a k tomu má silnou rozvahu? Martin k tomu uvedla, že dobré výsledky vykazují firmy jako a Alphabet, který těží právě ze spolupráce s Applem. Ta je podle analytičky pro technologické firmy významná.



„Pokud jste součástí ekosystému Applu..., můžete si vesele prozpěvovat,“ míní analytička. Jenže Meta součástí tohoto ekosystému není, to znamená, že je znevýhodněna. Není ale i tak jádro jejího podnikání stále hodnotné? Martin na tuto otázku reagovala s tím, že podnikatelský model této firmy leží v troskách. Pokud by v podobné situaci stál v jejím čele ředitel, který by mohl být propuštěn, šetřil by. To znamená, že při současném tlaku na tržby by neutrácel za věci kolem metaversa. Jenže v čele stojí Mark Zuckerberg, který „nemůže být vyhozen“, tudíž je situace jiná a on může utrácet za metaversum, „které je vzdáleno deset let.“



Na CNBC se tématu Meta věnoval i Alex Kantrowitz z Big Technology. Věnoval se zejména konkurenčním tlakům s tím, že sociální sítě „byly vždy hrou s nulovým součtem“. V tom smyslu, že celý trh včetně televizních programů a dalších médií má danou velikost a firmy se přetahují o její části. Pro je nyní významným konkurentem TikTok a jeho šéf podle Kantrowitze o jiném konkurentu nikdy nehovořil tak, jako právě o TikToku. Jenže i ten čelí výzvám a Kantrowitz v této souvislosti zmínil například jeho zákaz v Indii.



Expert podobně jako Martin hovořil o tématu investic. I on vnímá názory, podle kterých by Meta nyní měla omezit své investice do oblastí mimo svou jádrovou činnost. Kantrowitz to ale podle svých slov vidí přesně opačně. „Pokud jste Meta, tak to pro vás je metaversum, nebo nic,“ uvedl expert. Jádrový byznys totiž naráží na své hranice a firma se musí „znovuobjevit“ podobně, jako to udělal třeba s cloudovými službami.



Kantrowitz řekl, že když se otáčel směrem ke cloudu, byl řadou lidí kritizován s tím, že by se měl věnovat Windows a své jádrové činnosti. Jenže nakonec slaví s cloudem úspěch a podle experta to může být to samé u Mety a metaversu. „Krátkodobě to nemusí dávat smysl, ale v delším období ano,“ uzavřel.



Zdroj: CNBC