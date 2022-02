Rozbřesk: Trhy vyčkávají na americkou lednovou inflaci, Češi si musí počkat na pondělí

Lednové inflace rozhodnou do značné míry o tom, co budou letos centrální banky dělat. Nastaví laťku pro značnou část roku 2022 a svým způsobem podmíní zejména to, jak agresivní bude řada centrálních bank v krocení inflace v nejbližších měsících. I proto dnes trhy s napětím čekají na výsledek lednové americké inflace, která by měla vystoupat ještě výše na 7 % (nejvyšší úrovně od začátku osmdesátých let) a jádrová inflace se současně přiblíží 6 %.

Pro trhy a Fed by však takový výsledek již neměl být překvapením (viz zahraniční forex). Fed tak podle očekávání začne s růstem úrokových sazeb v březnu pohybem o 25bps (který v tomto roce zopakuje ještě čtyřikrát) a současně v druhé polovině roku začne rozprodávat aktiva ze své bilance.





Na lednovou inflaci s napětím v Česku čeká i ČNB. Bude si ovšem muset počkat ještě do příštího pondělí. A zatímco v případě dnešního amerického čísla se odhady na trhu až tak výrazně neodlišují, v Česku lednové odhady doslova “hrají všemi barvami”. Hlavní nejistota panuje ohledně lednového zdražování energií, které je navíc zatíženo nejistotou ohledně znovuzavádění DPH. Vedle toho není jisté, do jaké míry ovlivní od ledna vyšší energie a pohonné hmoty také zdražování napříč širší paletou zboží a služeb (lednový efekt změny ceníků).



Nám čistě modelové odhady ukazují spíše nižší výsledky lednového čísla (při porovnání s trhem). A pokud skončí lednové číslo viditelně pod odhadem ČNB (9,4 %), může to znamenat, že vrcholu sazeb jsme už dosáhli. Na druhé straně dvouciferné překvapení by mohlo ještě na chvíli udržet v bankovní radě jestřábí náladu a vést centrální bankéře v březnu k poslednímu zvýšení sazeb (do blízkosti 5 %).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je před dnešní americkou inflací v lehké defenzivě. Podobně jako jiné rozvíjející trhy ji může také znervózňovat relativně vysoká úroveň amerických výnosů ( na 10 letech atakujeme nejvyšší úrovně od léta 2019). I když dnešní americká inflační čísla nepřekvapí trhy vysokým výsledkem, bude koruna pravděpodobně v nejbližších seancích opatrná a bude vyčkávat na domácí pondělní čísla (viz úvodník).



Zahraniční forex

Nejdůležitější číslo týdne - americká lednová inflace je zde. Tržní očekávání, jsou nastavena na úroveň 7,2 % pro celkovou inflaci a 5,9 %, jsou podle našeho názoru tentokrát realistická. Otázkou je, jak na čísla po zveřejnění zareaguje americký trh dluhopisů, který si minulý týden zažil nepříjemný výprodej. Zkušenost z posledních měsíců je nicméně taková, že bezprostředně po zveřejnění dat jdou výnosy dolů, neb trh si oddechne, že konečně viděl už to nejhorší inflační číslo. To může být i scénář pro zbytek toho týdne, který by mohl přivodit i oslabení dolaru. Paradoxně - rostoucí ceny ropy a potažmo benzínu - zřejmě způsobí, že americká (meziroční) inflace bude v únoru zřejmě ještě vyšší než v lednu.



Polská centrální banka dokončila svůj jestřábí obrat, když guvernér Glapinski včera na tiskové konferenci opravdu potvrdil, že si NBP přeje v dané situaci apreciaci zlotého. Fakticky tak šlo v kontextu včera zveřejněného komentáře NBP k další verbální intervenci ve prospěch polské měny. Není tedy divu, že se měnový pár EUR/PLN obchoduje pod hranicí 4,50. Na druhou stranu však Glapinski opět nepůsobil nikterak jestřábím dojmem, který by naznačoval agresivní zvyšování sazeb i na dalších zasedáních.