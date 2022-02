Vysoká inflace poslala akcie do červeného, odolali jen reportující premianti

Zámořské indexy dnes otevřely v záporu poté, co report o inflaci ukázal nejvyšší číslo za posledních 40 let. Takto vysoká inflace neprospívá akciovým trhům, které musí počítat s agresivním utahováním měnové politiky. Spotřebitelská inflace rostla na měsíční bázi o 0,6 %, na roční to bylo ale už 7,5 %. Ceny v USA rostly rychleji naposledy v roce 1982. Růst cen se netýká pouze vybraných odvětví, ale dá se říci, že zasahuje celý spotřební koš. Hlavní indexy v průběhu dne prohlubovaly ztráty. Nejhůře dopadl už téměř klasicky technologický Nasdaq se ztrátou 2,1 %.Některé společnosti se ale propadům vyhnuly. Často to bylo díky probíhající výsledkové sezoně, ale i dobrá čísla a silná pozitivní reakce v postupu dne chladly. Disney měl našlápnuto k zisku převyšujícímu 5 %, kvůli negativní náladě ale nárůst dosáhl „pouze“ 3,4 %. Společnost Twilio začínala den 9,1 % v plusových hodnotách a zakončila obchodování 1,8 %. Softwarová společnost Datadog se trochu vymyká tomuto konceptu, jelikož se jí pozitivní nálada udržela v průběhu celé obchodní seance a zakončila obchodování na 12,3 %. Uber je pak trochu jiný příběh, začal den též pozitivně (růstem o 5 %), následně ale probíhala investorské konference, na které byl představen plán, který analytici považují za „až příliš ambiciózní“ a v obavách z jeho nesplnění se Uber prudce propadl až do 6,1 % ztráty.