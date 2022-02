Rozbřesk: Inflační den D je tu

Inflační den D nastal. Dnešní lednová inflace nastaví do značné míry laťku i pro zbytek roku. Meziměsíční nárůst spotřebitelských cen dosáhl v lednu 4,4 procenta a zrychlil i meziroční inflaci. Ta dosáhla nejvyšších úrovní od konce devadesátých let. Za výrazným meziměsíčním nárůstem cen stály stát zejména položky v sekci bydlení, doprava, potraviny a rekreace. Výrazná nejistota byla ovšem spojená se zdražováním energií (sekce bydlení). Není jisté, do jaké míry proběhlo zdražování již na konci uplynulého roku a zda nebude lednový energetický šok “pouze” pod taktovkou znovuzavedení DPH. Vedle toho nebylo jisté, jak ovlivní od ledna vyšší ceny energií a pohonných hmot také zdražování napříč širší paletou zboží a služeb (lednový efekt změny ceníků).



Nám čistě modelové odhady ukazovaly před dnešním printem spíše nižší výsledky lednového čísla (při porovnání s trhem). Kdyby skončilo lednové číslo viditelně pod odhadem ČNB (9,4 %), mohlo by to znamenat, že vrcholu sazeb jsme již dosáhli. Na druhé straně dvouciferné překvapení by mohlo ještě na chvíli udržet v bankovní radě jestřábí náladu a vést centrální bankéře v březnu k poslednímu zvýšení sazeb (do blízkosti 5 %).

Meziroční index spotřebitelských cen v lednu dosáhl 9,9 procenta, což je nejvíce od července 1998, uvedli statistici.



Kromě dnešní inflace bude v tomto týdnu na globálních trzích klíčové sledovat především další vývoj ruského postoje k Ukrajině. Pokud by došlo k ozbrojenému konfliktu, bude hodně záležet na povaze a délce trvání. V každém případě by šlo pro všechny středoevropské ekonomiky buď o menší nebo větší stagflační šok - takový, který zvýší naše inflační odhady (zejména pro nejbližší měsíce) a současně sníží naše sázky na hospodářský růst.





*** TRHY ***



Koruna

Strach z ruské invaze na Ukrajinu v pátek zasáhl i střední Evropu a koruna oslabila až do blízkosti 24,50 EUR/CZK. Pokud dnešní inflace skončí lehce pod očekáváním trhu (což se nestalo) a geopolitické napětí na globálních trzích přetrvá, nerýsuje se pro korunu v nejbližší době žádný pozitivní impuls.



Zahraniční forex

Ačkoliv nejčerstvější holubičí výroky z Fedu a papírová eskalace napětí na ukrajinsko-ruské hranici srazila výnosy amerických dluhopisů, tak dolar zůstává silný. V centru pozornosti pak budou opět centrální bankéři - konkrétně dnes promluví prezidentka ECB Lagardeová a především J. Bullard z Fedu, který ve čtvrtek způsobil paniku na trhu názorem, že by centrální banka neměla čekat na řádné zasedání a zvednout sazby okamžitě (agregovaně pak o 100 bodů do července).