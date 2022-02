Strach mizí, ropa padá, akcie se vracejí nahoru

NATO či západní tajné služby se snaží ověřit, zda se ruská armáda opravdu začala stahovat od ukrajinských hranic. Žádné potvrzení zatím nemáme, spíše některá varování - např. že může jít pouze o pravidelnou rotaci jednotek v oblasti. Trhy však mají jasno: Rusko se stahuje a chce pokračovat v jednání.



Dnešek je tedy na hlavních trzích výrazně pozitivní. Nasdaq nebo DAX si připisují 2 procenta, CAC 40 přidává 1,8 pct, S&P 500 je výš o 1,5 pct. Ropa s poklesem napětí naopak padá o 4 procenta, když mizí obavy o ohrožení dodávek.



Během dne přišly i nepříznivé zprávy, ale náladu investorům nezkazily. Index průmyslové aktivity v New Yorku i přes zlepšení zůstal poblíž nuly. Minulé slabé číslo se dalo vysvětlit dopadem omikronu na tuto oblast, jenže aktivita se následně zvedá překvapivě pomalu.



Výrobní ceny jsou naopak překvapivě vysoké. PPI za leden stoupl o 9,7 pct, čímž citelně překonal očekávání. To samé platí pro jádrový index s růstem o 8,3 pct. Když budeme na údajích hledat to dobré, tak silným tahounem zůstává hlavně ropa, která ovšem dnes padá a trh to bude vnímat méně naléhavě. Zároveň došlo oproti předchozímu měsíci k mírnému zpomalení cen. Na druhou stranu je však třeba dodat, že zpomalení se konalo jen díky revizi prosince směrem nahoru. Celkově je tak tempo cen vyšší, než se čekalo, protahuje se doba vysokých inflačních tlaků a PPI bude podporou i pro spotřebitelské ceny. Jiným slovy, jde o další signál, že odeznívání inflace se protáhne.



Výnosy dluhopisů dnes míří nahoru, k čemuž mohla inflační data částečně přispět. Ve větší míře však předpokládáme efekt návratu peněz do akcií, poté co je rusko-ukrajinská krize přechodně nasměrovala do dluhopisů. Eurodolar se dnes zvedá asi o půl procenta na 1,1365.



Koruna si za dnešek připisuje solidní zisky hlavně na páru s ustupujícím dolarem - obchoduje se na 21,45. Kromě příznivé situace na globálních trzích se do hry vložily nové komentáře z centrální banky. Vojtěch Benda i Jiří Rusnok uvedli, že 5 procent není pro úrokové sazby strop a že si dokáží představit další růst sazeb. Ten by však neměl být už velký, guvernér mluvil o jemném ladění.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3664 -0.6607 24.5855 24.3570 CZK/USD 21.4370 -1.1938 21.7415 21.4305 HUF/EUR 354.1292 -0.9279 357.8700 353.6633 PLN/EUR 4.4931 -1.2967 4.5524 4.4920

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2041 -7.8165 7.2114 7.1757 JPY/EUR 131.4680 -0.4318 131.5379 130.4170 JPY/USD 115.6865 0.1181 115.8560 115.2430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8395 0.4788 0.8401 0.8350 CHF/EUR 1.0524 0.6893 1.0530 1.0445 NOK/EUR 10.1083 0.4098 10.1304 9.9795 SEK/EUR 10.5267 -0.8706 10.6140 10.5206 USD/EUR 1.1364 0.5397 1.1369 1.1310

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3990 -0.3218 1.4081 1.3972 CAD/USD 1.2747 0.1398 1.2774 1.2702