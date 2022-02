Těchto 15 akcií stouplo během pandemie na dvojnásobek, pak se zhroutily. Čas nakupovat?

Mohlo by se zdát, že Peloton, jeden z největších akciových vítězů prvních fází pandemie, vyletěl vzhůru, spadl a shořel. Jenomže on je pořád ve hře, napsal web Market Watch. Ten dal nedávno dohromady seznam 15 akciových titulů s podobným osudem jako zmíněný americký výrobce cyklotrenažerů a běžeckých pásů, a doprovodil ho tímto dotazem: Není teď čas zase nakoupit?

U akcií jako Peloton Interactive, DocuSign nebo Zoom Video Communications, které na počátku pandemie vyletěly nahoru, mohl nastat fenomén označovaný jako FOMO. Strach, že o něco přijdou, když u toho nebudou, hnal investory do těchto titulů. Jasné bylo, že růst nemůže trvat napořád. Co ale nebylo jasné, bylo to, jak dlouho lockdowny na počátku pandemie potrvají. Kdo do rozjetého vlaku vstoupil včas, a včas z něj vyskočil, mohl si přijít na pěkné zisky.

V akciovém indexu Russell 1000, do kterého patří největší veřejně obchodované americké společnosti váženo podle tržní kapitalizace, vybral MarketWatch 20 akciových titulů, jejichž cena stoupla od konce 2019 do června 2020 minimálně na dvojnásobek. Z těch jich celých 15 ztrácelo do závěru z minulého pondělí alespoň 50 procent na svoje intradenní maxima z doby pandemie.







Na otázku, zda uvažovat o koupi některé z nich, může být dobré podívat se fundament, podotýká také web. V úvahu by podle něj mohly přicházet tituly, které už jsou, nebo se vrátí na stabilní cestu k trvalým ziskům. MarketWatch si v tomto směru vypomáhá výpočtem složeného ročního tempa růstu (CAGR). Tento ukazatel měří míru výnosu investice za dané investiční období. MarketWatch k tomu použil odhad na kalendářní rok, protože finanční roky běží v některých firmách jinak.



Tabulka ukazuje že až na Quidel a Modernu by firmy během dalších dvou let měly dosáhnout dvouciferného růstu tržeb. Většina z firem z tohoto seznamu loni generovat zisk nedokázala. Letos nebo příští rok by se ale měly přehoupnout do černých čísel, měřeno podle kalendářního roku.

Letos je ovšem ve hře divoká karta v podobě očekávaného zvyšování amerických úrokových sazeb. Vyšší sazby obecně škodí dražším technologickým titulům, které jsou naceněné na základě očekávání budoucího růstu. Nervózní investoři již v očekávání tvrdšího postupu centrálních bankéřů proti americké inflaci rapidně redukují svoj sázky na růstové akcie, které poháněly růst širokého amerického indexu S&P 500 za poslední dekádu. Technologickým akciím podle nejnovějšího průzkumu Bank of America věří nejméně správců fondů za posledních skoro 16 let. Některé z akcií ze seznamu, jako Zoom nebo DocuSign, mezi takzvané technologické tituly patří.

A co Peloton, který v posledních dnech psal titulky v médiích? Jeho akcie narostla během prvního pololetí 2020 na více než dvojnásobek. Více než polovina analytiků podle společnosti FactSet měla na Peloton nákupní doporučení. Obdobný poměr (51,6 %) panoval také u analytiků sledovaných Bloombergem, a to k úterý 1ř. února. Prodávali by jen dva z 31 sledovaných expertů. Zbytek (skoro 42 %) by držel.

Podle komentátora agentury Reuters však Peloton kromě ohlášené výměny ředitel potřebuje i něco jiného: vyměnit akcie se super hlasovacími právy. Ty vybavují své držitele disproporčně většími právy v porovnání s jinými třídami akcií, která daná společnost vydává. Firmu tak může kontrolovat jenom omezený počet akcionářů. John Foley tak se sice z pozici CEO přesouvá na post výkonného předsedy, díky superhlasovacím akciím však bude držet 40 procent všech hlasů. Pokud se mu tedy nebude líbit, co nový CEO Barry McCarthy uvaří, pravděpodobně na to ani nedojde.

Zdroje: MarketWatch, Reuters, Bloomberg