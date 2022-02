Pandemie koronaviru sebrala Německu 330 miliard eur, sčítá Ifo

Náklady na koronavirovou krizi v letech 2020 a 2021 v Německu dosáhly 330 miliard eur, v přepočtu tedy kolem osmi bilionů korun. To odpovídá ztrátě deseti procent hrubého domácího produktu (HDP) za rok 2019, uvedl dnes na základě svých propočtů ekonomický institut Ifo.



"Při výpočtu jsme vycházeli z ekonomické prognózy institutu Ifo z prosince 2019 na léta 2020 a 2021. Pokud by krize nebyla, německá ekonomika by v každém z těchto roků vzrostla o 1,3 procenta," uvedl šéf prognostiků Ifo Timo Wollmershäuser. Upozornil, že celkové ztráty nezohledňují ještě budoucí ztráty z přidané hodnoty, například v důsledku výpadků ve vzdělání.



Prezident Ifo Clemens Fuest upozornil, že koronavirová krize je nejzávažnější globální hospodářskou krizí od 30. let minulého století. Německá vláda podle něj udělala správně, že přijala rozhodná opatření ke stabilizaci ekonomiky prostřednictvím překlenovací pomoci zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným a podnikům, a prostřednictvím stabilizace finančních trhů. Za dopady krize označil vyšší veřejný dluh, horší úroveň vzdělávání, ale také prudký rozvoj digitalizace, který mění ekonomiku prostřednictvím práce z domova a nákupů přes internet.



Nemoc covid-19 se objevila v Evropě před dvěma lety. Německá ekonomika se v roce 2020 propadla o 4,6 procenta, v roce následujícím o 2,7 procenta vzrostla. Wollmershäuser upozornil, že celkový hospodářský výkon znatelně zaostal za svým potenciálem.