Iveco při dnešním debutu zahájilo poklesem

Italský výrobce nákladních aut, autobusů a motorů Iveco se k 1. lednu oddělil od společnosti CNH Industrial. Kopíruje tak strategii větších konkurentů Truck a Traton. S akciemi Iveco se dnes začalo obchodovat na burze v Miláně, kde ale debutovaly poklesem. Podle analytiků k tomu částečně přispívají technické faktory a sváteční období, uvedla agentura Reuters.



Akcie zahájily obchodování na ceně 11,26 eura (280 Kč), tržní kapitalizace firmy tak činila 3,05 miliardy eur. Dopoledne akcie podniku ztrácely až 11 procent.



Generální ředitel Gerrit Marx před zahájením obchodování uvedl, že Iveco získává podíl na trhu lehkých užitkových vozidel a autobusů a zlepšuje své podnikání u nákladních vozů. "Jsme malí, ale jsme schopni jednat velmi rychle. Ukázali jsme, že během pouhých dvou let umíme vyvinout plně elektrické nákladní vozy a uvést je do sériové výroby," řekl Marx novinářům.



Společnost CNH Industrial představila plán na rozdělení svých aktivit v roce 2019. Jedna část bude zahrnovat výrobu nákladních aut, autobusů a motorů, druhá pak zemědělské a stavební stroje. Cílem rozhodnutí bylo zvýšit hodnotu firem a podpořit ziskovost.



Marx dodal, že vyčlenění firmy Iveco vychází z hlavní myšlenky, že mezi užitkovými a terénními vozy je pouze malá možnost úspory při jejich společné výrobě, a z odlišných směrů dalšího vývoje jejich pohonu po odklonu od naftových motorů. U nákladních vozů budou zřejmě v budoucnosti dominovat bateriové elektrické a vodíkové pohony. U traktorů a dalších zemědělských strojů to ale zřejmě budou biopaliva.



V prosinci se začalo na burze obchodovat s akciemi výrobce nákladních aut a autobusů Truck. Završil se tak proces oddělení této divize od skupiny AG, která se nově jmenuje Mercedes-Benz AG. Akcie Truck od té doby zpevnily téměř o šest procent a tržní kapitalizace firmy dosáhla 27 miliard eur. Generální ředitel Ola Källenius uvedl, že důvodem oddělení výroby luxusních a užitkových vozů po sto letech jsou rozdílné trendy v budoucích technologiích pro osobní a nákladní auta.



Hlavním akcionářem firmy Iveco je společnost Exor, což je holdingová skupina italské rodiny Agnelliových. Ta má rovněž pod kontrolou automobilku Fiat Chrysler a výrobce sportovních aut Ferrari. Exor nyní vlastní 27 procent kmenových akcií Iveco a 42,5 procenta hlasovacích práv, upozornila agentura Bloomberg.



Součástí skupiny je také český výrobce autobusů Iveco Czech Republic, do roku 2006 známý pod názvem Karosa. Závod firmy ve Vysokém Mýtě je největší továrnou Iveco Bus.