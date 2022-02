Známky ochlazování

Podle průzkumu BofA prováděného mezi investory se očekávání týkající se síly americké ekonomiky posouvají směrem ke slábnutí. Co říká index vedoucích indikátorů a jak se to rýmuje s vývojem na trzích?

O slabší ekonomice začala očekávání investorů hovořit v roce 2017, od následujícího dna se očekávání odpoutala v roce 2020, a to velmi prudce. V posledních měsících se ale opět posouvají směrem k ekonomice slabší, a to výrazně:



Zdroj:

Druhý dnešní graf ukazuje index vedoucích indikátorů (modře) a index indikátorů souběžných. V letech 2018 a 2019 vedoucí indikátory jen stagnovaly, pak přišel propad a velmi rychlé zotavení, které trvá doposud. Tedy téměř – na samotném konci modré křivky si můžeme všimnout zlomu, či zatím zlomečku směrem dolů.



Zdroj:



Poslední dnešní graf ukazuje vývoj výnosů desetiletých vládních obligací v USA. A také vývoj příslušných predikcí. V podstatě neustále dochází k tomu, že ekonomové čekají růst výnosů vládních dluhopisů. A ty pak někdy rostou o něco více, než se čeká, často ale namísto růstu přímo klesají. A ve výsledku již desetiletí míří trendově dolů:



Zdroj:



Výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů lze vnímat i jako indikátor toho, co si investoři myslí o dalším ekonomickém vývoji. V principu by měly výnosy růst v době, kdy se očekávání posouvají směrem k silnější ekonomice, protože ta se často pojí se silnějšími inflačními tlaky. A tak snižuje atraktivitu pevně úročených cenných papírů – jejich cena klesá a výnosy rostou. Naopak atraktivita dluhopisů se zvyšuje se zhoršujícím se ekonomickým výhledem, ceny rostou, výnosy klesají.



Pokud tedy v grafu vidíme, že očekávání systematicky míří směrem nahoru, ale výnosy často míří opačným směrem, můžeme to v duchu výše uvedeného interpretovat tak, že ekonomové mají velkou tendenci přestřelovat, co se týče budoucí síly ekonomiky. Jak ukazuje poslední graf, i v době jeho tvorby se čekal růst výnosů (ty se nyní drží kolem 1,9 %), graf hovoří cca o 2 %. První dva obrázky (a hlavně ten první) ale začínají hovořit trochu jiným jazykem. Roky 2018 a 2019 přitom docela ladily napříč všemi grafy s tím, že vedoucí index „alespoň“ stagnoval.