Ruské trhy začínají vypadat neinvestovatelně. Teď není, jak tam bezpečně investovat, tvrdí veterán kapitálových trhů

Rusko nese pro globální investory všechny typické známky neinvestovatelného trhu. Akcie se propadly a kapitálové kontroly dusí toky peněz. Z obchodování s rublem se stal úkol hodný Herkula, protože do obchodování s touto měnou se brokerům nechce. Propadly se ruské dluhopisy, u kterých se také zvýšilo riziko nesplácení závazků. V pasti se tam mohou ocitnout miliardy dolarů, napsala agentura Bloomberg.

„Kalamita ruské války na Ukrajině ukončila mezinárodní finanční investování v Rusku,“ domnívá se podle Bloombergu Christopher Granville, ředitel EMEA a výzkumník v TS Lombard v Londýně.

Pro ruskou ekonomiku, na kterou po ruské invazi na Ukrajinu cílí řada západních sankcí, je to obrat o poznání dramatičtější v tom smyslu, že ještě před několika týdny jí pomáhaly rostoucí ceny ropy a akcie byly na historických rekordech.



Teď ale hrozí, že by ruské akcie a dluhopisy, se kterými se stále hůře obchoduje, mohly být vyřazeny z globálních benchmarků. Jeden z poskytovatelů indexů, společnost MSCI, se snaží dostat zpět nějaké reakce na to, zda vyřadit Rusko ze svých akciových a dluhopisových indexů. Společnost Intercontinental Exchange již uvedla, že při realizaci rebalance dne 31. března odstraní ze svých indexů pro pevné výnosy odstraní dluh, který vydaly ruské entity na sankčním seznamu.



Velké ztráty



Podle údajů moskevské burzy vlastnili zahraniční investoři v závěru loňského roku ruské akcie za zhruba 86 miliard dolarů. Většina teď svůj holding nedokáže řádně obchodovat nebo zlikvidovat. Moskva totiž brokerům zakázala prodávat cenné papíry držené těmito fondy. Skoro 13 miliard dolarů ruských akcií, které drží fondy se sídlem v USA nebo v Evropě, jsou nyní v firmách pod sankcemi, ukazují odhady Bloomberg Intelligence. Akciové fondy zaměřené na Rusko se za poslední týden propadly v průměru o 23 procent.

„Není žádný způsob, jak teď bezpečně investovat v Rusku,“ domnívá se zkušený investor a veterán kapitálových trhů Mark Mobius. „Je to pravděpodobně nejdramatičtější zastavení investic ve velkých zemích v soudobé historii,“ podotkl.

Z hlediska pevných výnosů jsou největšími držiteli ruského dolarového dluhu společnosti , Capital Group Companies a Leagl & General Group. Ve firemních dluhopisech mají investoři navázaných zhruba 250 miliard dolarů.

Jedním z největších pasivních fondů s expozicí na Rusko je v USA listovaný VanEck Russia ETF. Jenom v pondělí dosahal jeho pokles ke 30 %, stejně jako pokles the iShares MSCI Russia Capped ETF. Ke správcům aktiv, kteří mají zmražené fondy s expozicí na ruské akcie, patří i a Danske Bank.

“Teď platí kapitálové kontroly, takže proč investovat, když nemůžete dostat peníze ven?” ptá se ze Sydney stratég společnosti Informa Global Markets Jonathan Cavenagh

Rubl, letos globálně nejhůře performující měna, se dnes dokázal aspoň relativně stabilizovat (nyní cca 103 za dolar), přičemž hlavní efekt přisuzuje hlavní analytik Patrie kapitálovým kontrolám. To jsou opatření zamezující posílat devizy do zahraničí plus kontrola nad příjmy dovozců v cizích měnách. Při zablokování velké části devizových rezerv je obrana rublu podstatně snížená, hlavní problém je nedůvěra a „další oslabení měny je pravděpodobné“, konstatuje Vlk v dnešním komentáři.

Podle stratéga v Londýně Valentina Marinova se ruská centrální banka může chystat k “runu na rubl”.

Ruský akciový trh je dnes druhým dnem za sebou zavřený a oznámení týkající středy má přijít během dneška.

Rusko dočasně zakáže zahraničním investorům prodávat ruská aktiva, aby se ujistilo, že se rozhodují uvážlivě, nikoliv pod politickým tlakem. Na dnešním zasedání ruské vlády to řekl premiér Michail Mišustin. Vláda také využije svého rozsáhlého státního investičního fondu, ze kterého vezme až jeden bilion rublů (přes 223 miliard Kč) na nákup akcií ruských společností.



"V současné sankční situaci jsou zahraniční podnikatelé nuceni řídit se nikoliv ekonomickými faktory, ale rozhodovat se pod politickým tlakem," prohlásil Mišustin. "Abychom dali podnikatelům šanci učinit uvážená rozhodnutí, byl připraven prezidentský příkaz k zavedení dočasného omezení prodeje ruských aktiv," dodal bez dalších podrobností. Mišustin také uvedl, že Rusko je otevřeno dialogu s konstruktivně smýšlejícími investory. Očekává, že ti, kteří v Rusku investovali, tam budou chtít fungovat i nadále.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, Reuters, ČTK