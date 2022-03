Sankce bolí i oligarchy, nejbohatší Rusové přišli už o 83 miliard dolarů

Globální sankce vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu mají negativní dopady na ruskou ekonomiku i finanční trhy. EU ale také zmrazila majetek a zakázala cestování některým bohatým Rusům. Hodnota majetku nejbohatších lidí z Ruska se tak od napadení Ukrajiny rychle zmenšuje. Majetek 22 nejbohatších Rusů, kteří jsou v žebříčku 500 nejbohatších lidí světa sestavovaného agenturou Bloomberg, letos už klesl celkem asi o 83 miliard USD (1,9 bilionu Kč). Dva z nejbohatších Rusů - Michail Fridman a Oleg Děripaska - vyzvali Moskvu, aby ukončila invazi na Ukrajinu a chtějí, aby obě válčící strany našly řešení.



Pokles ruských finančních trhů byl tak výrazný, že ruská centrální banka v pondělí pozastavila obchodování. To znamená, že některé ztráty jsou ve skutečnosti větší, než se teď zdá z hodnot klíčových indexů. Akcie ruských společností obchodovaných na londýnské burze LSE - od producenta plynu Novatek po ocelárnu - se v pondělí po zpřísnění sankcí vůči Rusku propadly o více než 50 procent.



Kromě papírových ztrát však pociťují ruští miliardáři i další problémy. Lety jejich soukromými letadly , Gulfstream a Bombardier jsou nyní složitější, protože EU se v neděli připojila k Británii a zakázala soukromým letadlům vlastněným ruskými občany vstup do svého vzdušného prostoru. Jejich diskrétní nákupy luxusních londýnských nemovitostí mohou být také obtížnější, protože Británie schválila zákon, který vyžaduje, aby zahraniční vlastníci nemovitostí zveřejňovali svoji identitu a neskrývali se za holdingovými společnostmi.



EU v pondělí rozhodla o sankcích vůči některými mimořádně bohatým Rusům, včetně hutního magnáta Ališera Usmanova, majitelů investiční skupiny Alfa Group Michaila Fridmana a Pjotra Avena a ocelářského magnáta Alexeje Mordašova. V pondělí také Švýcarsko zakázalo cestování pěti oligarchům blízkým ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a oznámilo, že zavře svůj vzdušný prostor pro všechny lety z Ruska, včetně soukromých letadel.





Světoví lídři se shodli na potřebě dalšího zesílení sankcí proti #Rusko. #EU cílí na #oligarchy - https://t.co/8qKkTkQ3Dm pic.twitter.com/xf9oKlz1ma

Majetek šéfa ropné společnosti Lukoil Vagita Alekperova už letos klesl zhruba o 13 miliard USD , což je největší propad z 22 ruských miliardářů vedených v indexu agentury Bloomberg. Akcie Lukoilu obchodované v Londýně se v pondělí propadly o 62,8 procenta.Gennadij Timčenko, jeden z prvních oligarchů, na kterého Británie uvalila sankce, letos přišel o téměř polovinu svého čistého jmění. Hodnota jeho majetku se snížila o 10,6 miliardy USD . Dalšímu akcionáři plynárenské společnosti Novatek Leonidu Michelsonovi se letos hodnota majetku o 10,2 miliardy USD Krize na Ukrajině také přilákala pozornost k Romanu Abramovičovi, jednomu s nejvýznamnějších miliardářů s majetkem zahrnujícím podíl v ocelárně a v britském fotbalovém klubu Chelsea. Abramovič v sobotu předal kontrolu nad fotbalovým klubem správcům charitativní nadace fotbalového klubu a jeho mluvčí uvedla, že ho oslovila Ukrajina, aby pomohl zprostředkovat mír s Ruskem. Podle agentury Bloomberg je hodnota majetku Romana Abramoviče, který zatím není na britském sankčním seznamu, přibližně 13,9 miliardy USD . Letos už klesla zhruba o pět miliard USD Fridman a Děripaska se připojili k malé skupině významných Rusů, včetně herců, hudebníků a televizních moderátorů, kteří vyzvali Putina, aby zastavil vojenskou operaci na Ukrajině, i když většina ruských oligarchů mlčí.Fridman má pod kontrolou soukromou investiční firmu LetterOne a je zakladatelem největší ruské soukromé banky Alfa Bank. Narodil se na Ukrajině a ve Lvově stále žijí jeho rodiče. V dopise zaměstnancům vyzval k ukončení krveprolití a uvedl, že válka nikdy nemůže být řešením. Válka na Ukrajině by měla skončit, prohlásil miliardář podle agentury Reuters, a příbližil také obchodní situaci v Rusku: "V Rusku nyní nemůžete divestovat žádná aktiva, nejsou tu kupci."Děripaska v aplikaci Telegram vyzval k co nejrychlejšímu zahájení mírových rozhovorů. Děripaska založil ruskou hliníkárenskou firmu Rusal, ve kterém stále vlastní podíl prostřednictvím akcií jeho mateřské společnosti EN+ Group, s jejímiž akciemi se obchoduje v Londýně. Od roku 2018 je na americkém sankčním seznamu kvůli údajným vazbám na ruskou vládu, což se snaží právně napadnout, upozorňuje list The Guardian.