Ruský postup doléhá na trhy, dobrá data stranou zájmu

Americký průmyslový index ISM by normálně patřil mezi klíčové události dne. Index sice překonal očekávání růstem na 58,6 bodu a solidně vypadají i dílčí indexy v průzkumu, ale fakticky jde o staré číslo, které trhy moc nezajímá. Nezohledňuje totiž poslední události, které do vyhlídek pro objednávky či cenové tlaky promluví. Pozornost tak zůstává upřena k Ukrajině.



Postup ruských vojsk a navýšení intenzity ostřelování, stejně jako prohlášení ruských představitelů, ukazují, že první kola jednání ani sankce žádnou překážkou nejsou. Náklady konfliktu pro ruskou stranu výrazně narostly, ale nejsou okamžité. Naopak to vypadá na snahu dosáhnout co největších vojenských úspěchů a vylepšit tak pozici pro vyjednávání, a to i za cenu velkých obětí na obou stranách.



Západní země tak kromě humanitární krize musejí řešit otázku, co dalšího pro Ukrajinu udělat. Na ekonomickém poli by mohlo jít o tvrdší postup vůči Číně jako varování před finanční pomocí ruské vládě a stále se nabízí také bolestivé, leč účinné zastavení plateb za ruské energetické suroviny. Detaily posledních sankcí odhalily, že vyřazení ze SWIFTu právě kvůli ponechání dodávek unikly Sberbank a Gazprombank, čili tato část sankcí je jen polovičatá.



Prezident Biden dnes večer vystoupí s projevem ke stavu unie, kde se bude věnovat i aktuálním tématům Ukrajina a inflace. Vedle toho považujeme za důležité i plánované komentáře bankéřů z Fedu, neboť reakce centrální banky podstatně ovlivní směřování trhů. Z ECB dnes přitom zazněl další hlas pro opatrnost s ubíráním měnové podpory.



Celkově vzato dnes na trzích panuje negativní nálada, peníze míří do bezpečí. Evropské akcie trpí, zatímco Amerika zatím jen pomalu nabírá ztráty. Výrazně se daří dluhopisům - velký propad výnosů o 20 i 30 bazických bodů vidíme napříč eurozónou. Ropa strmě roste i přes příslib IEA na uvolnění 60M barelů ze zásob. Padající výnosy i poptávka po bezpečí opět poslaly nahoru zlato, ještě víc se ale daří kryptoměnám, ve kterých může být potenciál obcházet sankce. Koruna dál citelně ztrácí, a to hlavně vůči dolaru, který zůstává na trzích preferovanou měnou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3465 0.5995 25.5331 25.0368 CZK/USD 22.7885 1.3401 22.9045 22.3035 HUF/EUR 376.3300 4.5009 380.0500 369.8400 PLN/EUR 4.7384 0.1516 4.8097 4.6741

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0206 -10.0294 7.0922 7.0187 JPY/EUR 127.7805 -0.8661 129.2110 127.7697 JPY/USD 114.8895 -0.1483 115.1390 114.7160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8338 -0.2572 0.8369 0.8318 CHF/EUR 1.0230 -0.5149 1.0300 1.0229 NOK/EUR 9.8659 -0.3152 9.9757 9.8316 SEK/EUR 10.6817 0.4012 10.7096 10.5989 USD/EUR 1.1122 -0.7130 1.1233 1.1119

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3782 0.0551 1.3803 1.3717 CAD/USD 1.2687 0.0619 1.2696 1.2653