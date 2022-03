Rozbřesk: Silnější bombardování ukrajinských měst poslalo korunu k 25,50 EUR/CZK

Zostřené bombardování ukrajinských měst a rostoucí geopolitická nejistota včera opět dolehla na trhy a vedla k “úprku” investorů do bezpečných aktiv. Americké akcie proto poklesly o více než 1,5 % (evropské skoro o 2,5 %) a výnosy bezpečných dluhopisů relativně výrazně propadly - výnos desetiletého německého bundu spadl o více než 20 bps a dostal se znovu do záporných úrovní. Současně s tím jsou pod výrazným tlakem i všechny středoevropské měny, které jako by reagovaly ještě daleko citlivěji na nové zprávy o sílícím ostřelování hlavních ukrajinských měst. Česká koruna se tak během dne vyšplhala až do blízkosti 25,50 EUR/CZK.



Dosavadní komentáře z ČNB naznačují, že centrální banka sice vnímá ruskou invazi krátkodobě jako pro-inflační faktor, který ovšem ve finále může vést k nižším spotřebitelským a investičním výdajům. Vysoká nejistota spojená s další dynamikou konfliktu a dopadem (nejen) na ceny dovážených energií pravděpodobně povede v nejbližších měsících centrální bankéře k vyšší opatrnosti a vyčkávání na nová čísla. Včerejší růst HDP za čtvrtý kvartál potvrdil pokračující oživení české ekonomiky, ale i přetrvávající problémy se subdodávkami. Hlavním tahounem růstu byly zásoby, což odráží další nárůst rozpracované/nedokončené produkce v řadě průmyslových odvětví. Invaze Ruska na Ukrajinu přitom vedle dražších energií může některým podnikům opět zkomplikovat situaci se subdodávkami. Škoda Auto již oznámila, že bude muset v důsledku výpadků subdodávek od ukrajinských výrobců pravděpodobně omezit výrobu v Česku.



Jinak platí, že i když pro některé automobilky působící v Česku je ruský a ukrajinský trh relativně významný, výroba pro ruský trh zpravidla neprobíhá v Česku. To jednoduše znamená, že z makroekonomického pohledu má propad ruského trhu minimální dopad na české HDP a zaměstnanost.



TRHY

Koruna

Česká koruna se dostala v důsledku rostoucího geopolitického napětí opět pod tlak a oslabila až do blízkosti 25,50 EUR/CZK. Další výprodeje se za dané situace nedají vyloučit. ČNB bude podle našeho názoru opatrnější s dalším utahováním měnové politiky skrze úrokové sazby, mohla by být ale ochotna v případě výraznějších ztrát (podobně jako sousední polská centrální banka) vstoupit na trh a rozprodávat devizové rezervy. To by však podle našeho odhadu musela koruna asi oslabit ještě výrazněji (alespoň cca 10 % od letošních maxim, tj. nad 26,00 EUR/CZK).



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru včera odpoledne propadl a testoval, zdali se dostane k hranici 1,11. Trh více méně ignoruje příchozí data a vše se řídí situací na Ukrajině, která se dále zhoršuje. NATO přitom ústy britského premiéra B. Johnsona opět jasně odmítlo vytvořit nad Ukrajinou bezletovou zónu. Dodejme, že ve hře je sice další schůzka mezi Ukrajinou a Ruskem, která by se měla opět odehrát na běloruské hranici, ale vzhledem k výsadku ruských parašutistů v Charkově by si o ní trhy neměly dělat velké naděje.



Absurditu pohybu úrokových sazeb z pohledu dat dobře dokumentuje pohyb eurových sazeb, které začínají sázet na pokles sazeb ECB, ačkoliv únorová inflace za eurozónu dnes ukáže, že směřuje k 6 %! Pro eurodolar však může být dnes nejpodstatnější odpolední vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Kongresu. Ten bude muset opatrně balancovat, aby dal trhu signál, že v březnu půjdou sazby nahoru, ale jen holubičím způsobem.



Raketa, která včera přiletěla do centra Charkova a zničila během okamžiku velkou vládní budovu, byla zřejmě záminkou k dramatickému oslabení středoevropských měn. Maďarský forint se dokonce dostal na historická minima (EUR/HUF 380), na což musela MNB reagovat slovní intervencí ve prospěch měny. MNB podobně jako např. nedávno ČNB uvedla, že použije všechny prostředky (čti i devizové rezervy) ke stabilizaci trhu. Toto prohlášení na čas zabralo, přičemž MNB bude mít již ve čtvrtek možnost znovu reagovat na situaci a to zvýšením jednotýdenní depo sazby.



Ropa

Strmý růst včera obnovila cena ropy, když cena americké ropy WTI posílila o 9 % na 104,4 USD/barel. Cena ropy je tak nejvýše za posledních 7 let.