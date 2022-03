Cena plynu pro evropský trh je na rekordních více než 194 eur za MWh

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes dopoledne vystoupila na rekordních více než 194 eur (4975 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Za prudkým cenovým růstem je eskalace ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a obavy, že ruské suroviny přestanou do Evropské unie proudit.



Minulý týden ve čtvrtek, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu, cena plynu vzrostla asi o třetinu a postupně se dostala zhruba na 130 eur/MWh. Ceny ale výrazně kolísají, vliv na ně mají například i zprávy o posílení dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy, hlavně ze Spojených států.



Krátce před polednem se cenový růst zmírnil a megawatthodina se prodávala zhruba za 160 eur. Před rokem se plyn v TTF prodával za méně než 15 eur za megawatthodinu, prudce zvyšovat se jeho cena začala na podzim.



Agentura Interfax uvedla, že ruská plynárenská společnost si na dnešek zarezervovala 20 procent přepravní kapacity na dodávku plynu západním směrem přes plynovod Jamal-Evropa. Plynovodem Jamal od konce loňského roku teče plyn většinou obráceným směrem, tedy z Německa do Polska. Odběratelé v Polsku totiž raději čerpají uskladněné zásoby plynu z Německa, než aby kupovali další ruský plyn za vysoké ceny na trhu.



Dál se zvyšuje i cena plynu pro britský trh. Tam klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc vystoupil nad 463 pencí za termální jednotku, což je blízko historického maxima 470,83 pence z loňského prosince.