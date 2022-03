Silnou kartou Kremlu je propaganda, EU vymýšlí cukr a bič. Přečtěte si ukázky fake news

Kreml je velmi účinný v propagandě, uvědomuje si EU a vymýšlí co s tím. Špičky Evropské unie dnes ve Štrasburku varovaly před ruským vměšováním do západních demokracií a před dezinformacemi. Kreml je podle nich šíří v zahraničí a využívá k ospravedlnění invaze před svými občany. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je potřeba, aby proti tomuto postupu EU aktivně bojovala. Místopředsedkyně Evropské komise (EK) Věra Jourová přirovnala počínání Moskvy k praktikám sovětského režimu, které jsou Evropě známé už desítky let.



"Jsme svědky toho, jak pokračuje ruský útok na Ukrajinu. Tento útok bolestně ukazuje, jak nezbytně musíme věnovat pozornost zahraničnímu vměšování a zejména zahraničním dezinformacím a manipulacím s informacemi. Ty představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii, stabilitu a bezpečnost, a my se jimi musíme zabývat," uvedl Borrell na úvod rozpravy o zprávě Výboru pro otázky zahraničního vměšování.



Podle Borrella je Kreml v propagandě velmi účinný. Před invazí si připravoval půdu tím, "že zobrazoval Rusko a ruský lid jako oběti genocidy". Stovky dezinformací ale podle šéfa unijní diplomacie kolují i v Evropské unii. Borrell připomněl, že EU proto mimo jiné zakázala šíření vysílání ruské televize RT a webu Sputnik, a to kvůli jejich dezinformačnímu obsahu.



"Víme že zahraniční vměšování a dezinformace jsou součástí vojenské doktríny již desetiletí. Rusko nás systematicky připravovalo, že se to stane," řekla europoslancům Jourová. "Vidíme, že tento scénář není úplně nový. Ti, kteří si pamatují časy Sovětského svazu, jako já, vědí, že pravda byla největším nepřítelem tohoto represivního režimu," řekla Jourová. Putin chce podle ní zaslepit a ohlušit svůj národ. Přivítala proto pondělní rozhodnutí americké společnosti , která oznámila, že v Rusku přeruší dostupnost své internetové televize.



Borrell i Jourová uvedli, že je naléhavě zapotřebí, aby EU posílila boj proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím. Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu usnesení, který zahrnuje postupy, jak zahraničním útokům čelit, i jak jim předcházet. Navrhuje mimo jiné sankční režim či osvětové kampaně.



Česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová uvedla, že invaze na Ukrajinu potvrdila zjištění výboru pro zahraniční vměšování a dezinformace, který koordinuje. Diktátoři podle Gregorové zneužívají netransparentní financování v EU, aby si koupili vliv, a šíří svou propagandu na sociálních sítích, které sedmadvacítka dostatečně nereguluje.



Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský ČTK řekl, že je naprosto neakceptovatelné, aby jakékoli státy zvnějšku zasahovaly do demokratických procesů v EU; sedmadvacítka podle něj musí proti vměšování bojovat rázněji.



"Evropská unie se určitě snaží tyto záležitosti koordinovat, ale podcenila a dlouhodobě podceňuje to, co kritizujeme - boj s dezinformacemi," uvedl Zdechovský. Dezinformátoři jsou podle něj silní a řada zemí ani sociální sítě proti nim dostatečně nezakročují. Lživé příspěvky by měly buď označovat, nebo mazat, prohlásil poslanec.

Fake News: Oběti jsou herci, zbraně ze dřeva i dvakrát mrtvý

Téměř dva týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na internetu objevila řada falešných nebo zavádějících informací. Po síti kolují zvláštní až bizarní teorie - včetně těch, že celá válka je jen mystifikace či novinářská kachna, anebo že její rozsah uměle nafukují západní země. Zpravodajský server BBC News některé z nich prověřil.



OBĚTI JSOU JEN HERCI



Video, na němž mladé ženě a mladému muži nanášejí na obličej falešnou krev, na několika internetových platformách nasbíralo miliony zhlédnutí. Uživatelé ho sdílejí jako údajný důkaz, že válka na Ukrajině je podvod a že civilní oběti jsou ve skutečnosti jen herci či najatý kompars sehrávající scény z údajných útoků.



Ale video nemá s válkou žádnou souvislost. Bylo pořízeno v roce 2020 při natáčení ukrajinského televizního seriálu Contamin - herec na videu se objevuje na fotografiích z natáčení, které produkce zveřejnila v prosinci 2020 na twitteru.



HÝBAJÍCÍ SE MRTVOLA



Na několika velkých sociálních sítích se na účtech stoupenců Kremlu šíří video, na kterém stojí reportér před řadami vyrovnaných vaků na těla. Po několika vteřinách se jeden z pytlů začne hýbat a vyleze zpod něj muž, ke kterému přistoupí fotograf. Podle doprovodného textu bylo video údajně pořízeno na Ukrajině a dokazuje, že válka je buď mystifikace, anebo výtvor "západní propagandy".



Toto tvrzení je ale falešné. Videoklip je z protestu proti klimatickým změnám, který se konal začátkem února ve Vídni. Jak informoval rakouský list Österreich, protest zorganizovali klimatičtí aktivisté ze skupiny Friday for Future a vaky na těla měly zdůraznit, jaké nebezpečí pro lidský život představují uhlíkové emise. Ostatně stejné video zneužila jiná konspirační skupina, když minulý měsíc tvrdila, že ukazuje "nahrané scény" z covidové krize.



ZBRANĚ JSOU JEN ZE DŘEVA



Snímek obrazovky ze zpravodajství televizní stanice Fox News, který ukazuje dva Ukrajince držící to, co vypadá jako dřevěné zbraně, se také rychle šíří po sítích - často doplněný falešným tvrzením, že válka na Ukrajině je jen kachna, což mají dokazovat falešné zbraně.



Použité záběry jsou ale ve skutečnosti už z poloviny února, tedy z doby ještě předtím, než válka na Ukrajině začala. A pořízeny byly při výcviku, který poskytl Azovský prapor civilním dobrovolníkům v Charkově, aby mohli své komunity bránit v případě ruské invaze.



STEVEN SEAGAL NA UKRAJINĚ



Falešný příspěvek na twitteru, který se tváří, jako by byl odeslán z ověřeného účtu CNN, tvrdí, že americký herec Steven Seagal, který má jak ruské, tak americké občanství, byl "spatřen mezi příslušníky ruských speciálních sil" nedaleko ukrajinského hlavního města Kyjev.



Seagal ale na Ukrajině v řadách ruských sil nebojuje. Devětašedesátiletý herec minulý týden stanici Fox News řekl, že obě země vnímá jako "jednu rodinu" a doufá v "pozitivní, mírové řešení". CNN uvedla, že snímek je padělek, a že o ničem podobném nikdy neinformovala.



DVAKRÁT MRTVÝ NOVINÁŘ?



Diplomat Dmitrij Poljanskij z ruské mise při OSN sdílel snímek, který podle něj dokazuje vymyšlený příběh o novináři údajně zabitém během ruské invaze na Ukrajině. "Jak vyrobit podvrh... kolegové, pozor, hlavní bitva se nevede na Ukrajině, ale ve lžích a podvrzích velkých sdělovacích prostředků," napsal na twitteru.



Svůj příspěvek doprovodil odkazem na zprávu z údajného twitterového účtu CNN o smrti novináře "Bernieho Gorese" na Ukrajině - a další, podle níž stejný novinář zemřel v loňském roce v Afghánistánu. Oba snímky, které použil jako údajný důkaz, pocházely z falešných účtů tvářících se jako CNN - a twitter oba mezitím zablokoval. Krom toho muž na snímcích není Bernie Gores, ale aktivní youtuber Jordie Jordan, který je naživu.



FALEŠNÉ DAVOVÉ SCÉNY



Statisíců zhlédnutí se na několika platformách dočkalo několik různých verzí velkého davu, který režisér žádá, aby se s vyděšeným křikem dal na útěk. Popisky tvrdí, že tato nahrávka unikla z Ukrajiny a dokazuje, že některé ze scén vysílaných v médiích, jsou jen nafilmované.



Ovšem zveřejněné video ve skutečnosti vzniklo v roce 2013 na Viktoriině náměstí v Birminghamu při natáčení sci-fi filmu Invasion Planet Earth, který měl v té době pracovní název Kaleidoscope Man. Režisér snímku Simon Cox na twitteru napsal, že ho "šokovalo, když viděl, k čemu byly jeho záběry použity".



MANŽELKA VICEPREZIDENTA V ARMÁDĚ



Uživatelé sociálních sítí sdílejí fotografii, která údajně představuje manželku "ukrajinského viceprezidenta", která nastoupila do ozbrojených sil země, aby bojovala proti ruské invazi. Ukrajina ale viceprezidenta nemá.



Podle jiné verze se má jednat dokonce o ukrajinskou první dámu - ale při ověření skupina Logically zjistila, že fotografie byla pořízena v roce 2021, kdy se neznámá příslušnice ukrajinské armády s ostatními připravovala na vojenskou přehlídku v Kyjevě.