Šéf americké diplomacie: Rusko na Ukrajině utrpí strategickou porážku

Ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině selže a nehledě na vyústění vojenského konfliktu nakonec odejde z války jako poražený. Na tiskové konferenci to dnes řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Putin má podle něj v plánu Ukrajinu týrat, ovšem nemůže si získat přízeň Ukrajinců ani postavit do jejich čela loutkovou vládu.



"Jsem přesvědčen, že Putin selže a Rusko utrpí strategickou porážku," citoval Blinkena deník The Guardian. Jeho slova navazují na vyjádření některých komentátorů, podle nichž Putin už válku prohrál, protože reakce Ukrajinců na vpád ruských vojsk vyvrátila jeho argumentaci použitou ke zdůvodnění invaze.



Blinken nicméně naznačil, že ona strategická porážka nemusí zahrnovat porážku vojenskou. "Můžete se zmocnit krajiny, ale nemůžete se zmocnit srdcí a myslí jejích obyvatel," uvedl ministr zahraničí Spojených států při společném vystoupení se šéfkou britské diplomacie Liz Trussovou po jednání ve Washingtonu.



Blinken k novinářům promlouval na konci druhého týdne ruské invaze, která si podle ukrajinských činitelů vyžádala tisíce mrtvých a která vyhnala z Ukrajiny přes dva miliony lidí. Ukrajinská města jako Charkov, Sumy, Mariupol nebo Mykolajiv jsou několik dní terčem ruského ostřelování, zatímco se pravděpodobně chystá rozsáhlý útok na Kyjev. Ruské armádě se sice nepodařilo Ukrajinu bleskově porazit, její jednotky ale na více místech pokračují v postupu.



Podle Blinkena má nyní Putin "jasný plán týrat Ukrajinu". "Ale jaký je cíl?" tázal se americký ministr. Dodal, že pokud je cílem ustavit na Ukrajině prokremelský režim, pak je z jejich reakce docela zřejmé, že to Ukrajinci nikdy nepřijmou.

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva dnes uvedl, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu zdokumentoval smrt 516 civilistů, z toho 37 dětí. Zraněno bylo 908 civilních osob. Skutečný počet obětí bude podle něj patrně mnohem vyšší.