Izraelský tisk: Moskva dala Kyjevu konečnou nabídku pro ukončení krize

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může upevnit nezávislost Ukrajiny, avšak za vysokou cenu. Napsal to list The Jerusalem Post (JP), podle nějž se začínají objevovat detaily o sobotním jednání premiéra Naftaliho Bennetta s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Jeruzalémský list napsal s odvoláním na zdroje blízké těmto jednáním, že Rusko dalo "konečnou" verzi nabídky na ukončení současné krize a Zelenskyj se má vyjádřit, zda ji přijme, nebo odmítne.



Podle zdrojů JP je nabídka horší než ta, již mohl Zelenskyj mít před invazí, ale "názorové rozpory obou stran nejsou velké". Putin podle JP nařídil armádě zastavit operaci a dodržet příměří, zatímco čeká na Zelenského rozhodnutí. Pokud bude odmítavé, dá vojsku příkaz k plnému nasazení, což může změnit podobu Ukrajiny.



Zelenskyj má kývnout na to, že se vzdá Donbasu a oficiálně uzná proruské disidenty. Dále má slíbit, že Ukrajina nevstoupí do NATO, přistoupit na zredukování armády a vyhlásit neutralitu. V případě odmítnutí zemřou tisíce, možná desítky tisíc Ukrajinců a je možné, že Ukrajina ztratí nezávislost.



Bennett podle zdrojů JP nejel do Moskvy s úmyslem být prostředníkem mezi oběma stranami, ale s cílem seznámit se s Putinovým názorem, jeho duševním stavem a limitem, který nehodlá překročit. O tom měl pak informovat Západ.



Ukrajina a Rusko mezi sebou jednají podle JP přímo a tyto rozhovory jsou závažnější, než jak to prezentuje Západ. Kyjev se o informace z těchto jednání se Západem nedělí, protože nechce zmírňovat pocit naléhavosti situace, jaký ve světě panuje.



Ukrajinci znají přesně požadavky Moskvy a vědí, že v příštích dnech je čeká zásadní rozhodnutí. Na Ukrajinu nikdo nenaléhá, rozhodnout se musí Zelenskyj.



Podle JP je Putin odhodlán pokračovat a rostoucí komplikace ho neodrazují. Naopak. Nemůže couvnout, takže čím víc se bude válka komplikovat, tím větší bude tlak na to, aby prokázal, čeho dosáhl. I když se ukázalo, že Rusko nezvítězí rychle, Putin je odhodlanější než kdy dřív.