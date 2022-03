Novinky z fronty, Wall Street v zeleném

Středeční obchodní seance byla ve znamení obratu v trendu na kapitálových trzích. Technologický index Nasdaq 100 zaznamenal nejlepší výsledek od začátku bojů na východě Evropy, kdy vzrostl taktéž o více jak 3 procenta. Za dnešním růstem stojí zlepšená situace na Ukrajině, kdy v odpoledních hodinách přišla zpráva o možných kompromisech východoevropského státu. Současně s touto zprávou výrazněji poklesla o cena ropy za barel, a to až o mínus 13 %.



Sektorově nejvydařenější obchodní den si připsaly informační technologie (MSFT US +4,59 %, NVDA US +6,97 %) a finance (BAC US +6,35 %, JPM +4,01 %).



Mezi zprávy, které pomáhaly k růstu akcií jako , Cola i McDonald se řadí informace o opuštění trhu v Rusku. Tyto firmy jako jedny z posledních oznámily přerušení výroby či prodeje svých produktů.



Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald ohlásil měsíční ztrátu příjmů 50 milionů dolarů díky uzavření svých prodejen v Rusku, ovšem i přesto se akcie obchodují v zelených číslech. O něco méně razantní krok učinila , když sice pozastavila prodej nealkoholických nápojů v Rusku, ale občerstvení a základní potraviny stále bude prodávat (KO US +0,53 %, PEP US -0,30 %, MCD US -0,16 %).



Telekomunikační gigant a společnost Discovery Inc. pro financování své transakce chystají prodej dluhopisů za 30 miliard dolarů. Dluhopis s nejdelší splatností, tedy na 40 let, by měl, přinést o 3,05 procentních bodu více, jak státní dluhopis. Největší nabídku dluhopisů má na svědomí konkurent z telekomunikačního sektoru , který v roce 2013 emitoval dluhopisy za 50 miliard dolarů, T US +1,13 %, VZ US -0,32 %.



Obří propad mají za sebou komodity, díky uklidněné situaci na Ukrajině, vyjednávání Spojených států o větší podpoře produkce ropy z jiných zdrojů a posun opačným směrem než v předešlých dnech, taktéž přišel po reportu o zásobách černého zlata. Agentura EIA zveřejnila pokles zásob ropy o 1,9 milionu barelů, kdežto odhad byl nastavený na propad pouze o 1,1 M barelů, WTI 110,43 USD/barel, Brent 112,90 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 2,0 % (33.286 b.), S&P 500 o 2,6 % (4.277 b.) a technologický Nasdaq Composite o 3,6 % (13.255 b.).