Jan Bureš k českému průmyslu: klíčové budou až výsledky za březen a duben

Průmyslová produkce v Česku v lednu meziměsíčně podle očekávání vzrostla. Nárůst o 3,1% však není nijak oslnivý (indikuje jen zhruba 0,5% qoq růst HDP). Dobrou zprávou sice je, že s výjimkou sektoru automotive, se průmyslu v lednu dařilo. Na druhou stranu celkově zůstává jeho výkon pouhé 3% (po sezónním očištění) nad úrovní roku 2019. A výroba automobilů je stále, přes solidní poptávku a slabý výkon v druhé polovině roku 2021, pod svými možnostmi. S tím souvisí i relativně slabý výkon výrobců kovů a plastů.



Dobře se vyvíjí nové zakázky, ale to bude z pohledu trhů a ČNB bráno jednoduše jako “staré” číslo. Navíc i zde sektor automotive viditelně zaostává. Je pravděpodobné, že leden a únor byl ve znamení lepšího výkonu průmyslu, otázkou však je, jak zamíchá ruská invaze na Ukrajinu a nové výpadky v subdodávkách s výrobou v březnu a v dubnu?







My odhadujeme, že hlavní negativní dopad ruské krize pocítí průmysl na přelomu prvního a druhého kvartálu. Z pohledu celé ekonomiky proto může být zejména výkon v druhém kvartále silně zasažen - může dojít i k mezikvartální poklesu HDP. K problémům průmyslu se totiž bezesporu přidají i slabší útraty českých domácností, které začnou naplno reflektovat dvoucifernou inflaci a její tvrdý dopad do reálné mzdy