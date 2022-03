Prioritou Číny je, aby se situace na Ukrajině nevymkla kontrole. Itálie bude nakupovat plyn z Afriky

Čína žádost Moskvy o dodávkách vojenského vybavení údajně neslyšela a její prioritou je zabránit tomu, aby se situace na Ukrajině vymkla kontrole. Itálie bude nakupovat více zemního plynu z Angoly a Konga, chce tak snížit závislost na Rusku. Ukrajině se podařilo obnovit dodávky elektrické energie do odstavené Černobylské jaderné elektrárny a život amerického reportéra a zranění jeho kolegy si vyžádal útok ruských sil ve městě Irpiň u Kyjeva.

Prioritou Číny je zabránit tomu, aby se situace na Ukrajině vymkla kontrole, uvedlo v neděli čínské velvyslanectví ve Spojených státech. Učinilo tak v reakci na zprávy v některých médiích, podle nichž Moskva požádala Peking o vojenské vybavení poté, co podnikla invazi do sousední země. "O tom jsem nikdy neslyšel," reagoval na tyto informace podle agentury Reuters mluvčí ambasády. "Současná situace na Ukrajině je skutečně znepokojivá," uvedl mluvčí Liou Pcheng-jü. "Vysokou prioritou je nyní zabránit tomu, aby se napjatá situace vyhrotila nebo dokonce vymkla kontrole," dodal.



Americké deníky Financial Times a The Washington Post s odkazem na americké činitele v neděli napsaly, že Rusko od začátku invaze na Ukrajinu žádá Čínu o vojenské vybavení a další pomoc. Zdroje obou listů nerozvedly, jakou vojenskou pomoc Rusko žádá. Neuvedly ani, jak Čína na požadavky svého souseda reaguje. Další představitelé USA deníku Financial Times sdělili, že Rusku dochází některé zbraňové vybavení. Podle listu The Moskva kvůli sankcím Západu Peking požádala také o hospodářskou pomoc.



Itálie bude nakupovat více zemního plynu z Angoly a Konga, řekl italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. Země podle něj sníží do dvou měsíců svou závislost na ruském plynu na polovinu. Řím se na pozadí ruské invaze na Ukrajinu snaží zajistit si nové dodávky energie. Di Maio během víkendu navštívil s šéfem italské energetické skupiny Claudiem Descalzim Kongo a Angolu. Předtím dvojice zavítala se stejným cílem do Alžírska a Kataru.



Ukrajině se podařilo obnovit dodávky elektrické energie do odstavené Černobylské jaderné elektrárny, uvedl ministr pro energetiku Herman Haluščenko. Chladicí systémy podle něj budou opět pracovat v normálním režimu a nebude zapotřebí záložního zdroje, uvedl server Ukrajinska pravda. Objekt atomové elektrárny v Černobylu, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy, v současné době ovládají ruské invazní jednotky.



Kyjev ve středu oznámil, že černobylská elektrárna je bez pravidelné dodávky elektrického proudu, který tak zabezpečovaly jen dva záložní generátory. Moskva ve čtvrtek prohlásila, že sousední Bělorusko dodávky elektřiny do Černobylu obnovilo, což ale Kyjev zpochybnil. V pátek Ukrajina Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) řekla, že technici začali poškozené elektrické vedení opravovat, podotkla agentura AP.



MAAE uvedla, že zaměstnanci elektrárny podle ukrajinských úřadů kvůli velké únavě z prakticky nepřetržitého pracovního nasazení přestali provádět opravy a údržbu související s bezpečností elektrárny. Podle dřívějších informací je v elektrárně více než 100 zaměstnanců, kteří nemohou odejít od prvního dne ruské invaze, tedy od 24. února.



Život amerického reportéra a zranění jeho kolegy si vyžádal útok ruských sil ve městě Irpiň u Kyjeva. Obětí útoku se stal padesátiletý Američan Brent Renaud, který v minulosti jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Informaci ukrajinské policie o úmrtí novináře potvrdilo ukrajinské ministerstvo vnitra i ministerstvo zahraničí Spojených států. Italská novinářka Annalisa Camilliová na twitteru zveřejnila video, na němž Renaudův kolega Juan Arredondo popisuje, jak se útok odehrál.

