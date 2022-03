USA omezí dovoz z Ruska. Lídři EU chtějí skoncovat s ruskými fosilními palivy

Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 zruší Rusku doložku nejvyšších výhod. Oznámil to dnes podle agentury Reuters americký prezident Joe Biden. Dodal, že Spojené státy zakážou dovoz ruského alkoholu, mořských plodů a diamantů. Opatření jsou reakcí na ruský útok na Ukrajinu.



Biden označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "agresora", který musí za své činy "zaplatit". Uvedl rovněž, že USA rozšíří seznam sankcionovaných ruských oligarchů a zakážou vývoz luxusního zboží do Ruska. "Jsou to nejnovější kroky, které podnikáme, ale nikoli kroky poslední," prohlásil.



Odebrání doložky nejvyšších výhod otevírá Spojeným státům a jejich spojencům cestu k uvalení cel na širokou škálu ruského zboží, upozornila agentura Reuters.



V USA se doložka nejvyšších výhod označuje jako status trvalých normálních obchodních vztahů (PNTR). Odebrání tohoto statusu Rusku ještě bude muset schválit americký Kongres, zákonodárci v obou komorách i na obou stranách politického spektra již ale signalizovali, že opatření podpoří.



Rusko je 23. největším obchodním partnerem USA. Vzájemná obchodní výměna loni činila 36,1 miliardy dolarů (829 miliard Kč), z čehož 29,7 miliardy dolarů (682 miliard Kč) tvořil dovoz z Ruska. Zhruba tři pětiny připadly na ropu, uhlí a plyn.

Lídři EU chtějí skoncovat s ruskými fosilními palivy, zřejmě to ale potrvá roky



Lídři členských zemí Evropské unie se na summitu ve Versailles vyslovili pro postupné ukončení závislosti na plynu, ropě i uhlí z Ruska, které aktuálně tvoří velkou část unijní spotřeby. Docílit toho chtějí kombinací nových zdrojů dodávek, ale i urychlením odklonu od fosilních paliv a dalšími kroky. Evropská komise navrhuje ukončit odběry z Ruska do roku 2027, summit deklaroval, že se tak má stát "co nejdříve".

Snahy odpoutat se od nákupu fosilních paliv z Ruska jsou součástí unijní reakce na ruskou invazi na Ukrajinu. Ve světle války, která zřejmě už připravila o život tisíce lidí a miliony vyhnala z domovů, zaznívá v EU i volání po okamžitém zastavení dodávek plynu nebo ropy. Takový postup se ovšem zdá být vysoce nepravděpodobný, vzhledem k tomu, že unie v posledních letech z Ruska čerpala zhruba 40 procent svého plynu a asi 30 procent ropy.



Neformální Evropská rada nicméně konstatovala, že "aktuální situace volá po pečlivém přehodnocení toho, jak zajišťujeme bezpečnost našich energetických dodávek". Ve snaze zastavit nepřímou podporu ruské armády, která plyne z energetického dovozu, se lídři unijních zemí "dohodli postupně odbourat naši závislost na ruských dodávkách plynu, ropy a uhlí".



Dnešní Versailleská deklarace nastiňuje několik cest, které mají EU k vytyčenému cíli dovést. Jednak je to nalezení nových zdrojů energií, včetně zkapalněného zemního plynu, který mohou dodávat například Spojené státy. Dále se plánuje "zrychlení omezování naší celkové závislosti na fosilních palivech", vystupňování rozvoje obnovitelných zdrojů nebo kroky vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti.



Společné prohlášení také uvádí, že snahy odpoutat se od fosilních paliv mají brát v potaz "národní okolnosti" a volbu energetického mixu ze strany jednotlivých zemí. Tento bod po jednání zdůrazňoval český premiér Petr Fiala (ODS), pro kterého je právo rozhodovat o vlastních zdrojích energie důležité vzhledem ke snaze ČR posilovat jadernou energetiku. Kromě toho médiím řekl, že spolu s Polskem na summitu prosazoval "návrh na posílení infrastruktury pro zkapalněný plyn". Česko podle něj má také "velké rezervy ve využívání obnovitelných zdrojů".



Podrobnější plán, jak závislost na ruském energetickém dovozu ukončit, plánuje Evropská komise předložit kolem poloviny května. Konkrétně navrhuje daného cíle dosáhnout do roku 2027. Tento termín, s nímž přišla unijní exekutiva ve čtvrtek během prvního dne summitu, dnes Evropská rada explicitně nepodpořila a sama nestanovila konkrétní časový horizont. Jakou podporu má návrh EK mezi premiéry a prezidenty členských zemí, nebylo ihned jasné.



Unijní lídři zároveň zdůrazňují potenciální dopady na spotřebitele v kontextu současného růstu cen energií. Avizovali, že touto otázkou se chtějí podrobně zabývat za dva týdny na formálním summitu v Bruselu.