Hodnota čínské internetové firmy Meituan kvůli regulaci klesla o 26 miliard dolarů

Akcie čínské internetové společnosti Meituan, která se mimo jiné věnuje i rozvozu jídla, dnes na burze klesly o 15 procent, nejvíce za téměř sedm měsíců. Tržní hodnota firmy se tak snížila o 26 miliard dolarů (přes 557 miliard Kč). Peking vydal nové pokyny, podle kterých mají platformy pro rozvoz jídla snížit poplatky restauracím. Oznámení způsobilo rozsáhlý výprodej mezi technologickými akciemi - investory znepokojuje tvrdý postup úřadů proti těmto firmám, který trvá už rok.



Index Hang Seng, což je hlavní ukazatel cenového vývoje na burze v Hongkongu, dnes odepsal 1,88 procenta na 24.327,71 bodu, zatímco dílčí index Hang Seng Tech odepsal 3,22 procenta na 5479,90 bodu. Zhruba rok trvající regulační zásahy Pekingu připravily firmy z tohoto dílčího indexu přibližně o 1,5 bilionu dolarů, uvedla agentura Bloomberg.



Dnešní výprodej rozšířil ztráty ukazatele Hang Seng Tech na téměř 50 procent z maxima, na němž se ocitl loni v únoru. Akcie společnosti Meituan za posledních 12 měsíců ztratily téměř 60 procent.



Národní komise pro rozvoj a reformy internetovým platformám pro rozvoz jídla rovněž nařídila, aby restauracím v regionech zasažených pandemií covidu-19 poskytovaly služby za zvýhodněné ceny.



Čínský prezident Si Ťin-pching podporuje kampaň "společné prosperity", na soukromé společnosti tak doléhá tlak regulačních úřadů. Společnou prosperitou Čína rozumí snižování rozdílů mezi bohatými a chudými. Regulace se rychle rozšířila z antimonopolních opatření a z oblasti internetového obchodu do sektoru doučování, zabezpečení dat a internetového obsahu.



Nový regulační zásah pravděpodobně vyvolá obavy investorů, kteří se díky atraktivnímu ocenění začali znovu soustředit na technologický sektor, poznamenal Bloomberg. Dílčí index Hang Seng Tech se nyní obchoduje s nejlevnějším oceněním od svého vzniku v červenci 2020. Ačkoli se mnozí investoři shodují, že to nejhorší z útlumu už patrně pominulo, jakékoliv nečekané kroky regulačních úřadů by podle analytiků mohly znamenat další prudké výkyvy v cenách akcií technologických firem.



"Instinktivní reakce ukazuje, že obavy trhu ze zpřísnění regulace v Číně nebyly zcela vymýceny," uvedl k dnešnímu výprodeji Daniel So z makléřské společnosti CMB International Securities. "Celkově trh očekává, že v letošním roce budou zavedena podrobnější regulační opatření, i když to nejvýraznější zpřísnění by už mělo být za námi," dodal.



Jak dalekosáhle se pokračující regulatorní zásahy v Číně odrážejí na ziskovosti některých největších technologických firem, se naplno ukáže v nadcházejících týdnech, kdy budou tyto firmy zveřejňovat hospodářské výsledky.