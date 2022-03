Běžný účet platební bilance byl loni poprvé od roku 2013 schodkový

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, loni skončil schodkem 51,1 miliardy korun po předloňském revidovaném přebytku 113,7 miliardy Kč. V minusu byl poprvé od roku 2013. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Prvotní údaje o loňské platební bilanci z letošního února přitom ukazovaly na schodek 12,8 miliardy korun.



Platební bilance byla v přebytku v prvních dvou kvartálech loňského roku. Ve třetím čtvrtletí ale vykázala schodek 83,8 miliardy Kč, největší od třetí kvartálu roku 2010.



V posledním čtvrtletí loňského roku skončila platební bilance schodkem 53,7 miliardy Kč. V poměru k HDP to bylo 0,8 procenta. V roce 2020 byla bilance závěrečného čtvrtletí kladná.



Bilance zboží a služeb byla loni ve čtvrtém čtvrtletí ve schodku 2,9 miliardy Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 122,4 miliardy korun v důsledku růstu dovozu zboží a stagnace vývozu. Bilance zboží vykázala schodek 28 miliard Kč, naopak bilance služeb bilance služeb se meziročně zlepšila o 14,3 miliardy na 25,1 miliardy korun.



Schodek bilance prvotních důchodů činil za čtvrté čtvrtletí 47,3 miliardy Kč. "Meziroční pokles pasivního salda o 88,4 mld. Kč ovlivnil vývoj bilance výnosů z přímých investic především v důsledku nižšího objemu vyplacených dividend zahraničním vlastníkům," uvádí ČNB. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí činil 24,2 miliardy Kč, což bylo v meziročním srovnání o 96,2 miliardy méně.



Na finančním účtu platební bilance byl ve čtvrtém čtvrtletí vykázán příliv peněz ve výpůjčkách ze zahraničí ve výši 30,6 miliardy Kč. Kapitálový účet skončil aktivem 34,6 miliardy korun. Meziroční růst o 23,1 miliardy Kč byl ovlivněný především přebytek v obchodování s emisními povolenkami a růstem čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie vykazovaných na kapitálovém účtu.



Za letošní leden je platební bilance v přebytku 7,7 miliardy korun. Hlavním důvodem byl přebytek bilance zboží a služeb v objemu 18,3 miliardy Kč, který byl ale i tak o více než polovinu menší ve srovnání s loňským rokem, upozornil ekonom Jan Vejmělek. "Potíže ve výrobním řetězci omezují zejména průmyslovou produkci, a tedy vývozní stranu naší bilance," dodal.