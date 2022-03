Postoje Ruska a Ukrajiny začínají znít realističtěji. Premiér Fiala v Kyjevě ujišťoval o podpoře Evropy a NATO bude jednat o posílení východního křídla

Postoje Ukrajiny a Ruska na jednáních o míru zní realističtěji, na rozhodnutí ale bude potřeba více času, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předseda české vlády Petr Fiala při včerejší návštěvě v Kyjevě s ukrajinským prezidentem ujišťoval, že Evropa stojí Ukrajině po boku. NATO dnes bude jednat o posílení východní křídla aliance a další možné pomoci Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že postoje Ukrajiny a Ruska na jednáních o míru zní realističtěji, ale pokračují a bude třeba více času na rozhodnutí, která by odpovídala zájmům Ukrajiny. Zelenskyj se ke stavu jednání mezi oběma stranami válečného konfliktu vyjádřil v dalším videu, které bylo zveřejněno dnes po půlnoci. Připustil, že Ukrajina by měla přijmout, že se nestane členem NATO, což je klíčový ústupek Rusku. "Ukrajina není členem NATO. Tomu rozumíme. Několik let jsme slýchali, že dveře jsou otevřené, ale také jsme slyšeli, že se nemůžeme připojit. Je to tak a tak to musíme brát."







V úterý člen ukrajinské delegace Mychajlo Podoljak řekl, že rozhovory ukrajinských a ruských vyjednávačů jsou obtížné, ale určitě existuje prostor pro kompromis. Rozhovory mají pokračovat dnes.



"Setkání pokračují a jsem informován, že pozice během jednání už zní realističtěji. Ale je třeba více času na rozhodnutí, která by byla v zájmu Ukrajiny," řekl Zelenskyj. "Všichni chceme mír a vítězství co nejdříve," dodal ukrajinský prezident a vyzval národ k trpělivosti. Zdůraznil, že "každá válka končí dohodou".



Evropa vám stojí po boku, ujistil premiér Fiala při návštěvě v Kyjevě



Evropa stojí Ukrajině po boku, ujistil včera večer v Kyjevě po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským předseda české vlády Petr Fiala. Do ukrajinské metropole, kterou se snaží obklíčit ruské jednotky, dorazil vlakem spolu se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou, kteří se vyjádřili pro vstup Ukrajiny do EU. Zelenskyj na sociálních sítích označil návštěvu za silný projev podpory pro Ruskem napadenou zemi.



"Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami, naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku," prohlásil večer před novináři Fiala po setkání se Zelenským. Podle šéfa české vlády byl hlavním cílem dnešní návštěvy vzkaz, že Ukrajina není sama.

Morawiecki zdůraznil, že Ukrajina musí mít k dispozici zbraně, aby se mohla účinně bránit. "Nikdy vás neopustíme," uvedl polský premiér. Dodal přitom, že EU "musí pozvat" Ukrajinu do bloku co nejdříve. Také slovinský ministerský předseda zdůraznil, že východoevropská země patří do Evropy. "Budeme samozřejmě podporovat vaše členství" v EU, řekl Janša.Polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński, který se do Kyjeva vypravil rovněž, podle agentury Reuters řekl, že na Ukrajinu by měla být vyslána mezinárodní mírová mise. "Myslím, že je nezbytné mít mírovou misi - NATO, případně nějakou širší mezinárodní strukturu, ale misi, která se bude schopna bránit, která bude operovat na ukrajinském území," uvedl de facto nejvlivnější polský politik. To, že se na cestu s trojicí ministerských předsedů vydal také Jaroslaw Kaczyński, v sobě nese jistou symboliku a snahu navázat na odkaz jeho bratra-dvojčete, někdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského, uvedla polská média. Lech Kaczyński v srpnu 2008 vyrazil do Gruzie, která tehdy bojovala s proruskými separatisty i ruskými jednotkami, aby podpořil její vedení. Připojili se k němu tehdy prezidenti Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Morawiecki na facebooku připomněl tehdejší výrok Lecha Kaczyńského: "Dnes Gruzie, zítra Ukrajina, pozítří pobaltské státy a později přijde možná čas i na moji zemi, na Polsko". Lech Kaczyński zemřel v dubnu 2010 při leteckém neštěstí na západě Ruska.

O dlouhodobém posílení východního křídla Severoatlantické aliance v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu budou dnes hovořit ministři obrany členských zemí NATO. Mimořádnou schůzku v Bruselu věnují také další možné pomoci Ukrajině, která však nebude zahrnovat Kyjevem žádané zřízení bezletové zóny či dodávku stíhaček. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na výraznější pomoc své zemi opakovaně apeluje, dnes na dálku promluví ke členům amerického Kongresu.Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga by po rychlém krátkodobém navýšení počtu vojáků ve východních členských zemích měli ministři pověřit vojenské experty vytvořením strategie pro dlouhodobější odolnost vůči ruské hrozbě. Šéf aliance v úterý předznamenal, že by mohla zahrnovat nové stále oddíly, zvýšení počtu letadel a lodí pravidelně operujících v oblasti poblíž ukrajinských hranic či v Černém moři nebo nové protivzdušné a protiraketové systémy. Plán by měl schválit červnový summit NATO v Madridu.Do dění kolem stupňující se ruské agrese se dnes zapojí také američtí zákonodárci, k nimž prostřednictvím videoprojevu promluví ukrajinský prezident. Vedle toho mají pokračovat rozhovory ukrajinských a ruských vyjednávačů. Člen ukrajinské delegace Mychajlo Podoljak se v úterý vyjádřil, že jednání jsou obtížná, ale určitě existuje prostor pro kompromis. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, jehož členská země NATO podle některých kritických hlasů umožňuje Rusku obcházet západní sankce, má v Moskvě jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.