Zelenskyj přirovnal ruskou blokádu ukrajinského Mariupolu k obléhání Leningradu. V zasaženém divadle se mohlo ukrývat až 1 200 lidí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přirovnal ruskou blokádu ukrajinského Mariupolu k obléhání Leningradu vojáky nacistického Německa za druhé světové války. Ruský nálet včera zasáhl divadlo v centru Mariupolu, kde se zřejmě ukrývalo až 1 200 lidí. Britové usuzují, že Moskva se pravděpodobně uchyluje k používání starších, méně přesných zbraní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve svém posledním nočním projevu obrátil na Rusy a vyzval je, aby se zamysleli nad tím, zda se současná ruská blokáda ukrajinského Mariupolu liší od obléhání Leningradu vojáky nacistického Německa za druhé světové války. Na svět apeloval, aby Rusko označilo jako teroristický stát, uvedla agentura Ukrinform.



"Při blokádě Mariupolu ruské letectvo záměrně svrhlo vysoce výkonnou bombu na Činoherní divadlo v centru města. Před ostřelováním se tam ukrývaly stovky lidí. Budova byla zničena. Počet zemřelých zatím není znám," uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina Zelenskyj s odkazem na středeční útok v přístavním městě na jihovýchodě země.



Podle zástupce starosty Serhije Orlova mohlo být v divadle mezi 1000 až 1200 lidmi. Ruské ministerstvo obrany bombardování divadla popřelo a zprávu o této události označilo za provokaci. Americká soukromá společnost Maxar Technologies mezitím zveřejnila satelitní snímek, který podle svých slov pořídila v pondělí 14. března a je na něm vidět před a za budou divadla napsané obrovské slovo "děti" v ruštině. Zároveň slíbila zveřejnit nejnovější záběry z místa jakmile je bude mít k dispozici.



"Občané Ruska! Jak se vaše blokáda Mariupolu liší od blokády Leningradu za druhé světové války?" prohlásil ve svém projevu Zelenskyj, který podle serveru The Guardian pronesl tato slova v ruštině. Ruským vojákům slíbil, že budou mít šanci přežít, pokud složí zbraně. Je nepravděpodobné, že jeho vzkaz uslyší v Rusku mnoho lidí, jelikož tamní úřady informace o válce přísně kontrolují, poznamenala stanice BBC na svém webu.



"Válečné zločiny Ruska nekončí. Ruská ekonomika je stále schopna udržovat svou vojenskou mašinérii. Proto jsou zapotřebí nové balíky sankcí proti Rusku. Svět musí konečně oficiálně uznat, že se Rusko stalo teroristickým státem," uvedl ve svém projevu prezident. V souvislosti s rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou za své priority označil ukončení války, bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, suverenitu země a obnovení její územní celistvosti, podotkla ruská služba stanice BBC.



Ruský nálet zasáhl divadlo v Mariupolu, boje pokračují i na dalších místech



Ruský nálet včera zasáhl divadlo v centru Mariupolu, kde se zřejmě ukrývalo až 1 200 lidí, uvedla radnice města. Moskva bombardování objektu popřela. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v promluvě k americkému Kongresu volal po další obranné pomoci své zemi a nových protiruských sankcích. Americký prezident Joe Biden následně oznámil, že USA pošlou ukrajinské armádě další protiletadlové a protitankové zbraně a bezpilotní letadla. Šéf Bílého domu později nazval ruského prezidenta Vladimira Putina válečným zločincem, což Kreml označil jako nepřijatelné.



"Letadlo shodilo bombu na budovu, kde se skrývaly stovky mírumilovných obyvatel Mariupolu. Prozatím nelze odhadnout rozsah tohoto strašného a nelidského činu, protože pokračuje ostřelování obytných čtvrtí města," sdělila radnice přístavního města. Oblastní gubernátor později uvedl, že Rusko letecky zaútočilo také na sportovní centrum, kde se ukrývaly těhotné ženy a matky s dětmi, informovala agentura Ukrinform. Ruské ministerstvo obrany bombardování divadla popřelo a zprávu o této události označilo za "krvavou provokaci".



Velitel sil doněckých separatistů, kteří obléhají Mariupol, Alexandr Chodakovskij přiznal, že útok na toto strategické město nejde podle představ ruské strany. Agentura AP v reportáži napsala, že neustále ostřelovaný Mariupol upadá do beznaděje a ulice jsou plné mrtvol. Rusové u Mariupolu podle médií také pálili na evakuační konvoj. Rusko dlouhodobě útoky na civilisty popírá.



Boje pokračují i na dalších místech. Útoky ruských invazních sil si vyžádaly nové oběti mezi civilisty v několika ukrajinských městech - v Charkově umírali lidé v ostřelované tržnici a v Černihivu přišlo o život 13 osob čekajících ve frontě na chleba. Hned ráno se v Kyjevě při ostřelování částečně zhroutil dvanáctipodlažní obytný dům, podle agentury Interfax-Ukrajina nejméně dva lidé utrpěli zranění.



Ruský prezident Putin včera prohlásil, že sankce uvalené Západem na Rusko už způsobily vážné škody napříč celou světovou ekonomikou. Dopadů postihů si podle něj už všímají lidé v Evropě i v USA kvůli růstu cen, Rusko se však s touto "zkouškou důstojně" popasuje, ujišťoval šéf Kremlu na televizí přenášené poradě k hospodářskému dění v zemi a přislíbil větší sociální podporu ze strany státu. Ve svém projevu také mluvil o ruských "zrádcích", které se podle něj Západ pokusí využít k rozložení Ruska.



Zástupci Ruska i Ukrajiny uznali, že vyjednávání o řešení konfliktu nejsou snadná, existuje podle nich ale naděje na možný kompromis. Ukrajina si od Ruska vyžádala absolutní bezpečnostní záruky, odmítla ale model švédské či rakouské neutrality. Ten podle ruskojazyčné verze BBC zahrnuje zachování vlastní armády bez cizích vojenských základen. Podle Moskvy ale naopak Kyjev s touto nabídkou na jednání přišel. Zelenskyj řekl, že postoje Ukrajiny a Ruska při vyjednávání zní realističtěji, ale jednání pokračují a bude třeba více času na rozhodnutí, která by odpovídala zájmům Ukrajiny. Lavrov uvedl, že vyjednávání nejsou jednoduchá, vidí však naději na kompromis.



Poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, který patří mezi ukrajinské vyjednávače, v rozhovoru s americkou mediální společností PBS řekl, že už v nejbližších dnech by se mohlo uskutečnit přímé jednání prezidentů Ukrajiny a Ruska. Poprvé od ruské invaze spolu hovořili o Ukrajině bezpečnostní poradci prezidentů USA a Ruska.



Rusko používá starší, méně přesné zbraně, domnívají se Britové



Vzhledem ke zpožděním při dosahování svých cílů a neúspěchu při kontrole ukrajinského vzdušného prostoru Rusko pravděpodobně spotřebovalo mnohem více zbraní odpalovaných ze vzduchu, než původně plánovalo. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Britové z toho vyvozují, že Moskva se proto pravděpodobně uchyluje k používání starších, méně přesných zbraní, které jsou méně vojensky efektivní, zato je u nich větší pravděpodobnost civilních obětí.



Ministerstvo v této souvislosti zmiňuje poslední zprávu Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, který zveřejňuje informace o úmrtích v důsledku bojů na Ukrajině, jež sám ověřil. Ten doposud dospěl k počtu 1900 civilních obětí, z nichž 726 zemřelo. Skutečné množství obětí bude pravděpodobně výrazně vyšší a bude stoupat, dokud bude konflikt pokračovat, poznamenalo ministerstvo.



Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov podle agentury Unian ve středu uvedl, že situace na bojišti zůstává obtížná, zejména na jihu a východě. "Naši obránci a obránkyně však stále častěji přecházejí na různých úsecích fronty do protiútoků - od Kyjeva a Mykolajivu až po Luhansk," uvedl ministr.