MMF: Ruský útok na Ukrajinu by mohl zásadně změnit globální hospodářský řád

Ruský útok na Ukrajinu pocítí celá světová ekonomika v podobě pomalejšího hospodářského růstu a vyšší inflace. V dlouhodobějším horizontu by navíc mohl vést k zásadním změnám v globálním hospodářském a geopolitickém řádu. Uvedl to Mezinárodní měnový fond (MMF) na svém blogu.



"Tento konflikt je velkou ranou pro světové hospodářství, která poškodí růst a zvýší ceny," varoval fond. Konflikt podle MMF tlačí vzhůru ceny komodit, jako jsou ropa, zemní plyn či potraviny, narušuje obchodní výměnu a dodavatelské řetězce a podkopová důvěru podniků i investorů.



"Rusko a Ukrajina jsou významnými producenty komodit a výpadky v dodávkách způsobily růst globálních cen, zejména u ropy a zemního plynu. Výrazně se zvýšily také ceny potravin, v případě pšenice, na jejímž globálním exportu se Ukrajina a Rusko podílejí 30 procenty, dosáhly rekordního maxima," uvedl MMF.



Evropa podle fondu pocítí hospodářské dopady rusko-ukrajinského konfliktu zejména prostřednictvím trhu s energií, protože Rusko je klíčovým zdrojem jejího dovozu zemního plynu. "Důsledkem mohou být i širší výpadky v dodavatelském řetězci. Tyto vlivy budou tlačit vzhůru inflaci a zpomalí oživění z pandemie. Východní Evropa bude čelit rostoucím nákladům na financování a nárůstu počtu uprchlíků," uvedl MMF



Představitelé MMF již signalizovali, že fond zhorší svou dosavadní prognózu, podle které by měl růst světové ekonomiky v letošním roce dosáhnout 4,4 procenta. Aktualizovaný výhled globální ekonomiky MMF představí 19. dubna, napsala agentura Reuters.