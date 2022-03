USA pošlou na Ukrajinu další protiletadlové systémy, řekl Biden. Ministryně: V ČR by mohli působit němečtí vojáci v rámci NATO

Spojené státy pošlou ukrajinské armádě další protiletadlové a protitankové zbraně a také bezpilotní letadla, aby se země dál dokázala bránit ruské invazi. Novinářům to dnes řekl prezident USA Joe Biden, podle nějž tím jeho administrativa poskytla Ukrajině zbraně za celkem dvě miliardy dolarů (44,8 miliard korun), přičemž polovinu z toho jen za poslední týden. Dodávku dalšího vojenského materiálu pro Ukrajinu mezitím schválila vláda ČR. Podle ministryně obrany Černochové by část německých vojáků pro mezinárodní bojovou skupinu, jejíž umístění chystá Severoatlantická aliance na Slovensku, mohla působit v Česku.



"Dáme Ukrajině zbraně na to, aby mohla bojovat a bránit se za všech těžkých dní, které ji čekají," řekl Biden. Dodávka zbraní podle něj obsahuje 800 protiletadlových systémů, "abychom zajistili, že ukrajinská armáda může nadále zastavovat letadla a vrtulníky, které útočí na obyvatelstvo," dodal prezident USA. V zásilce jsou podle něj mimo jiné protiletadlové systémy dlouhého dosahu a bezpilotní letouny.



Spojené státy složením balíku vojenské pomoci podle Bidena reagují na požadavky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který dnes promluvil k americkým zákonodárcům. Zelenskyj mimo jiné znovu požádal o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, což Biden již v minulosti odmítl. Bílý dům dnes uvedl, že se jeho postoj v této věci nezměnil.



Biden dnes rovněž odmítl komentovat postoj USA k plánu na darování polských stíhaček MiG-29 Ukrajině. Spojené státy již dříve řekly, že jsou ochotny Polsku nahradit stroje svými letouny F-16, Washington však odmítl působit jako prostředník při předávání letadel. Moskva varuje, že by darování stíhaček Ukrajině některým z cizích států pokládala za vstup do konfliktu.

Rakušan: Vláda schválila další vojenský materiál pro Ukrajinu

Vláda ČR schválila dodávku dalšího vojenského materiálu pro Ukrajinu. Po dnešním zasedání kabinetu to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podrobnosti o hodnotě i podobě daru novinářům nesdělil. Podle ministerstva obrany se počítá i s další pomocí Ukrajině až za miliardu korun.

"Vláda bez bližší specifikace dnes schválila další pomoc v rámci poskytnutí vojenského materiálu ukrajinské straně," oznámil Rakušan. "Jednání vlády bylo v režimu, který vyžaduje nějakou míru diskrétnosti informací. Je to jenom signál toho, že pomoc pokračuje. O finančním krytí dané pomoci se jedná i na mezinárodní úrovni," dodal vicepremiér.



Podle ministerstva obrany dosud ministerstvo obrany z vlastních zdrojů Ukrajině poskytlo dary v hodnotě přes 750 milionů korun. "Většinou jde o materiál, který nelze z bezpečnostních důvodů dále specifikovat. To se týká i aktuálního materiálu předloženého vládě dnes," řekla ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. "Do budoucna jsme připraveni Ukrajině pomoci dalším materiálem až za miliardu korun," dodala. O pomoci v této výši již v úterý mluvila také ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ta po jednání ministrů obrany NATO, věnovaného posilování východního křídla aliance ,uvedla, že část německých vojáků pro mezinárodní bojovou skupinu, jejíž umístění chystá NATO na Slovensku, by mohla působit v Česku. v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu to novinářům řekla česká ministryně Jana Černochová.

Podle šéfa NATO Jense Stoltenberga ministři pověřili vojenské velitele přípravou plánu na dlouhodobé posílení východních členských zemí. Většina ministrů se shodla na tom, že jejich země budou i nadále poskytovat zbraně a další vojenskou podporu Ukrajině. Žádost Kyjeva o vyhlášení bezletové zóny či poskytnutí stíhacích letounů však aliance opět nevyslyšela.