Rozbřesk: Guvernér Rusnok se bojí o hospodářský růst, koruna na lokálních maximech

Guvernér Jiří Rusnok během víkendu načrtl velmi pochmurnou vizi pro českou ekonomiku v tomto roce. V ČT hovořil o tom, že v důsledku války na Ukrajině “...na konci roku budeme rádi za černou nulu“. I když zdůraznil, že se jedná o jeho soukromý názor a neopírá se o novou prognózu, jeho výroky poměrně jasně ukazují, jak vnímá rizika spojená s ruskou invazí na Ukrajinu. Inflace bude sice v první polovině roku výrazně vyšší, měla by ale tak jako tak začít klesat a hlavním problémem bude slabý růst české ekonomiky. Domácnosti zasažené inflací a poklesem reálných mezd budou opatrné a řada firem bude kvůli výpadkům subdodávek z Ukrajiny a Ruska řešit nové potíže ve výrobě (oceláři, automotive). Co to tedy znamená pro další politiku ČNB?



Slova guvernéra Rusnoka v zásadě potvrzují náš výhled, ve kterém očekáváme přes další výrazný nárůst inflace pouze “jemné doladění” v utahování měnové politiky - poslední krok na 4,75 %. V posledním rozhovoru pro deník E15 byl dokonce guvernér Rusnok ještě konkrétnější: „…cítíme, že je ohrožen ekonomický růst minimálně na tento rok,“ poznamenal Rusnok a doplnil, že „v tuto chvíli to není o nějakém zásadnějším zvyšování úrokových sazeb.“



Náš aktuální ekonomický výhled je v tuto chvíli možná o něco méně pesimistický s ohledem na výkon ekonomiky - spotřeba domácností sice bude výrazně zasažena vysokou inflací, na druhou stranu to bude částečně kompenzováno pokračujícím rozvolňováním v sektoru služeb a investiční aktivitou. Nejistota s výhledem spojená samozřejmě zůstává vysoká a pokud by výpadky v subdodávkách a výrazně dražší energie přetrvávaly delší dobu, může mít guvernér pravdu. Novou prognózu každopádně bude mít ČNB až na květnovém zasedání a na konci března se bude muset spolehnout na situační zprávu. Ta pravděpodobně podtrhne “extrémní” nejistotu a bude asi většinu bankovní rady odrazovat od výraznějšího zvýšení úrokových sazeb…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna je v tuto chvíli pravděpodobně na určitých lokálních maximech a další pohyb pod pásmo 24,60-24,80 EUR/CZK by vyžadoval nový pozitivní impuls. Z domácí scény vzhledem k relativně holubičím výrokům guvernéra a “prázdnému” kalendáři přijde jen těžko. Muselo by tedy dojít k dalšímu zklidnění nálady na globálních trzích, což bez větší geopolitické jistoty pravděpodobně půjde jen těžko.



Eurodolar

Na eurodolarovém trhu je relativní klid, ačkoliv se zdá, že se na trhy vrací averze k riziku. Odmyslíme-li si dění na Ukrajině, tak nejdůležitějšími momenty mohou být vystoupení centrálních bankéřů (dnes by měl za Fed promluvit Powell a Bostic).