Čínští developeři oddalují zveřejňování výsledků. Proč by to nemělo být jedno

Pozornost investičního světa je v posledních dnech upřena zcela jistě jinam než do čínského realitního sektoru, mohlo by se to však změnit. Několik tamních developerů v posledních dnech uvedlo, že nejsou schopni zveřejnit včas svoje hospodářské výsledky za minulý rok, nebo rovnou změnili auditora. Podle japonské banky by investoři měli zpozornět.

„Když developeři před obdobím zveřejňování celoročních výsledků mění auditory, obvykle to znamená varovný signál ohledně možných potíží s auditem, a mělo by to vést k velkému znepokojení trhu ohledně důvěryhodnosti jejich finančních čísel,“ uvedla podle CNBC .

Jednou z těchto firem je nechvalně proslulá zadlužená developerská společnost Evergrande. Ta podle úterního varování pravděpodobně nedodrží termín pro zveřejnění auditovaných výsledků za rok 2021. Obchodování s akciemi Evergrande zůstává pozastaveno.

Pro nemovitostní firmy listované v Hongkongu vyprší lhůta pro zveřejnění auditovaných ročních výsledků na konci března. Zpoždění v oznamování výsledků již oznámily také Sunac China Holdings a Shimao Group Holdings. Obě to vysvětlily nejnovější vlnou Covid-19 v Číně.

Evergrande v úterním sdělení hongkongskému regulátorovi uvedla, že její auditor kvůli „drastickým změnám“ v provozních podmínkách firmy od loňského druhého pololetí zapracoval „velký počet dodatečných auditních procedur“.

Jiní developeři nedodržení termínu omluvili odstoupením auditora. Developera Ronshine opustila auditorská společnost PricewaterhouseCoopers, což firma vysvětlila tím, že bylo málo času na audit, ale také nárůstem případů Covid-19 v Číně. Změny auditorů oznámili během posledních dvou měsíců také developeři Aoyuan, Shanghai Shimao a Hopson.

Podle Nomury není vyloučené, že firem, které nedokážou zveřejnit výsledky včas, ještě přibude. A i kdyby se jim podařilo vydat svoje čísla včas, japonská banka velké věci nečeká.

„Obecně v tomto sektoru v dalších dvou týdnech očekáváme … slabé výsledky (stlačené marže, horší zisk a sníženou výplatu dividendy za FY21 až 22),“ uvedla banka, podle které by to mohlo zatlačit akcie v developerském sektoru ještě více dolů.

Developeři si v prodejích letos nevedou vůbec dobře. Třeba společnosti Evergrande se za první dva měsíce roku propadly prodeje meziročně o více než 90 procent.

Investory ale v polovině března potěšila podpora čínským akciím, kterou naznačila Čína. Další oporu přinesl příslib, že úřady budou pracovat na stabilitě realitního sektoru. Trhy v Hongkongu to minulý týden poslalo nahoru. Od té doby ale akcie realitních firem hledají směr.

Na stav čínského realitního sektoru poukazuje i následující graf Bloombergu. Ze všech prodlení se splácením dluhu měl realitní sektor v Číně loni na kontě 40 procent těchto případů.

Divize realitních služeb společnosti China Evergrande navíc zjistila, že banky jí zabraly v přepočtu 2,1 miliardy dolarů v hotovosti. Konkrétně šlo o vklady, které sloužily jako zabezpečení proti zárukám třetích stran. Divize Evergrande Property Services Group, která na rozdíl od hlavního byznysu Evergrande dosud platila za silnější součást celé skupiny, nyní zkoumá, jak se to mohlo stát.

