Alibaba rozšíří program zpětného odkupu na rekordních 25 miliard, akcie navyšují zisky

Největší čínský internetový prodejce Alibaba se rozhodl rozšířit program odkupu vlastních akcií na rekordních 25 miliard dolarů (zhruba 560 miliard Kč) z dosavadních 15 miliard. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Alibaba se tak snaží podpořit cenu svých akcí, která se kvůli tlaku regulačních úřadů a obavám ze zpomalení růstu podniku za poslední rok propadla o více než polovinu. Akcie společnosti na americké trhu dnes v premarketu přidávaly 9 %, po zahájení hlavního obchodování zisky navýšily až na +14 %.

"Čínská Alibaba navazuje na růst posledních dnů poté, co management oznámil nové buybacky ve výši 25 mld. USD. Jde o 10 mld. USD víc, než v předešlém programu. Nový program by měl trvat dva roky do března 2024 a představuje 8 % současné tržní kapitalizace (tedy 4% na rok). Nejedná se tudíž o zanedbatelný balíček," komentuje zprávu analytik Ján Hladký.



Nový objem programu představuje nejrozsáhlejší plán odkupu akcií v historii Alibaby. Firma uvedla, že rozšíření programu je "známkou důvěry v pokračující růst podniku". Upozornila také, že v rámci programu již nakoupila akcie za více než devět miliard dolarů.



Alibaba dostala loni na jaře pokutu 18 miliard jüanů (přes 60 miliard Kč) za zneužívání dominantního postavení na trhu a porušování antimonopolních pravidel. Firma se nachází pod zvýšeným tlakem ze strany regulačních úřadů od konce roku 2020, kdy její zakladatel Jack Ma ostře kritizoval čínský regulační systém. Na Alibabu má negativní dopady i zostřující se konkurence a a slabší růstu čínské ekonomiky.



Firma dnes oznámila, že na konci prosince měla v hotovosti a krátkodobých investicích 75 miliard dolarů. Podle analytiků dává rozšíření programu odkupu vlastních akcií smysl, protože tlak ze strany regulačních úřadů omezuje příležitosti pro nové investice. "Internetoví obři se v budoucnosti musejí znovu zaměřit na své hlavní aktivity. V důsledku toho není pro firmy jako Alibaba nutné držet si tak velký objem hotovosti," uvedl podle agentury Reuters analytik Rukim Kchuang ze společnosti Lens Company Research.



Alibaba v únoru oznámila, že ve třetím finančním čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o deset procent na 242,6 miliardy jüanů (zhruba 855 miliard Kč). Tempo jejich růstu tak poprvé kleslo pod hranici 20 procent. Čistý zisk se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, propadl o 75 procent na 19,2 miliardy jüanů.

Zdroj: čtk, patria.cz