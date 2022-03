Summit EU podpoří společné nákupy plynu a konec závislosti na Rusku. Chystá se fond solidarity

Evropská unie začne v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu urychleně pracovat na naplnění plynových zásobníků, aby měla odpovídající zásoby na příští zimu. Sedmadvacítka také ve snaze omezit další růst cen přichystá společné nákupy zemního plynu či vodíku, uvedla ČTK. Podle návrhu závěrů summitu se na tom ve čtvrtek v Bruselu chystají shodnout prezidenti a premiéři členských zemí, kteří rovněž chtějí potvrdit plán na co nejrychlejší odbourání závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí. Konkrétní časový horizont však patrně nestanoví. Naopak ropné embargo na ruský dovoz po vzoru Spojených států podle dvou zdrojů CNBC EU pravděpodobně bezprostředně nezavede.



Evropské země se kvůli válce způsobené ruskou agresí potýkají s novým růstem cen energií, který chce řada z nich řešit společnými kroky. Evropská komise proto ve středu představí plán, jak růst cen omezit. Podle informací zveřejněných dnes listem Financial Times chce Brusel vsadit především na společné nákupy plynu. S podobným krokem počítala již podzimní strategie komise, která byla reakcí na první růst cen způsobený nedostatkem zásob a postpandemickým oživením ekonomiky.



Zejména jihoevropské země či Francie přitom prosazují stanovení maximálních cen plynu a jejich oddělení od cen elektřiny, na něž jsou na jednotném unijním trhu navázány. Německo, Nizozemsko či skandinávské státy to však s odkazem na podle nich bezproblémové fungování trhu odmítají.



Ministři pro evropské záležitosti členských států dnes připravují společné závěry summitu, jejichž text má ČTK k dispozici. Lídři unijních zemí podle nich pověří státy, aby co nejdříve začaly naplňovat plynové zásobníky a koordinovaly zajištění dostatečných zásob pro celou EU. Vedle přípravy společných nákupů plynů by také unie měla podle šéfů států dokončit vzájemné propojení infrastruktury, což by dále snížilo závislost na ruském plynu.



Lídři se patrně stejně jako na nedávném neformálním summitu ve Versailles neshodnou na časovém horizontu, do kterého by se EU měla zcela zbavit závislosti na ruských energetických surovinách. Podle navrhovaného textu hoto chtějí docílit "nejdříve, jak to bude možné". Měli by proto pověřit komisi, aby do konce května připravila analýzu, jak toho dosáhnout. Unijní exekutiva už na versailleském summitu navrhla ukončit odběr ruského plynu do roku 2027, pro některé země více spoléhající na ruské dodávky však byl tento termín příliš krátký.

CNBC: Ropné embargo na Rusko EU hned zřejmě nezavede

EU pravděpodobně nezavede okamžité ropné embargo na Rusko, tvrdí dva zdroje CNBC obeznámené s jednáním. zatímco Polsko a pobaltské státy patří k nejhlasitějším podporovatelům omezování nákupů ruské ropy, další státy, jmenovitě Německo a Maďarsko, se obávají, co by tento krok mohl znamenat pro ceny.

"Jenom menšina zemí je pro (ropné embargo)," uvedl nejmenovaný unijní činitel. Druhý nejmenovaný zdroj uvedl, že jednání pokračují, ale "tento týden není žádné rozhodnutí pravděpodobné, pokud (ruský prezident Vladimir) Putin neučiní něco ještě nehoráznějšího".

Fond solidarity

Evropští lídři se chystají na čtvrtečním summitu v Bruselu schválit vytvoření fondu solidarity s Ukrajinou, který by měl pomoci s obnovou země po devastující ruské invazi. Podle návrhu závěrů vrcholné schůzky by šéfové států měli také vyzvat k uspořádání mezinárodní dárcovské konference. Český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek dnes novinářům řekl, že příprava konference by mohla být součástí programu nadcházejícího českého předsednictví EU ve druhém pololetí letošního roku.

Předseda Evropské rady Charles Michel minulý týden o možnosti zřídit fond hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Peníze z něj by měly podpořit strádající zemi během války a zároveň se stát základem pro její poválečnou obnovu.



Lídři EU se podle navrženého prohlášení summitu hodlají zavázat k podpoře "okamžitých potřeb" ukrajinské vlády stejně jako "rekonstrukce demokratické Ukrajiny" po skončení války.



"Byli bychom rádi, kdyby donorská konference byla součástí programu našeho předsednictví," řekl po bruselském jednání s kolegy z unijních zemí Bek. Doplnil, že jeho úřad již od minulého týdne jedná o záležitosti s ministerstvem zahraničí. Podrobnosti jako termín či místo konání konference podle něj zatím nebyly určeny. Česko přebere vedení EU od Francie na půl roku v červenci.

Zdroje: ČTK, CNBC