Powell: Fed v případě potřeby přikročí k k agresivnějšímu zvyšování úroků

Americká centrální banka (Fed) přikročí k agresivnějšímu zvyšování úrokových sazeb, pokud to bude zapotřebí k obnovení cenové stability. Uvedl to dnes šéf Fedu Jerome Powell. Minulý týden banka na svém zasedání podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 0,25 až 0,50 procenta. Předpověděla rovněž, že letos přikročí k šesti dalším zvýšením v tomto rozsahu.



Powell dnes uvedl, že centrální banka je v případě potřeby připravena zvyšovat základní sazbu i o půl procentního bodu a přivést úroky na "restriktivní" úroveň, která bude brzdit hospodářský růst. O více než čtvrt procentního bodu Fed naposledy svůj základní úrok zvýšil v květnu 2000, napsala agentura AP.



"Podnikneme nezbytné kroky k zajištění návratu cenové stability," prohlásil Powell. "Pokud na jednom či více zasedáních dospějeme k závěru, že je vhodné zvýšit sazbu výrazněji než o čtvrt procentního bodu, učiníme to," dodal. Ekonomika USA je podle něj velmi silná a připravená zvládnout přísnější měnovou politiku.



Fed nyní čelí kritice, že na vzestup cen ve Spojených státech reagoval příliš pomalu. V únoru meziroční růst spotřebitelských cen v USA zrychlil na 7,9 procenta z lednových 7,5 procenta. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od ledna 1982 a vysoko nad dvouprocentním cílem Fedu. Powell dnes předpověděl, že do blízkosti dvou procent se inflace vrátí během tří let.