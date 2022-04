Kofola potvrdila roční EBITDA ve výši 1,13 miliardy Kč. Pro letošek plánuje dvouciferný růst tržeb

Výroční zpráva nápojářské skupiny potvrdila předběžné výsledky za loňský rok zveřejněné v únoru. Provozní zisk firmy před odpisy (ukazatel EBITDA) dosáhl 1,128 miliardy korun, tedy o 97,8 milionu korun (9,5 procenta) více než v roce 2020. Šlo o nejvyšší hodnotu v historii skupiny. to dnes uvedla v tiskové zprávě. Finanční ředitel Skupiny Martin Pisklák uvedl, že pro rok 2022 plánuje firma provozní zisk EBITDA v rozmezí 1,08 až 1,2 miliardy korun a dvouciferný růst tržeb.



Tržby skupiny vzrostly meziročně o 464,7 milionu korun, tedy o 7,5 procenta, na 6,636 miliardy korun. uvedla, že úspěšných výsledků dosáhla i přes značná omezení trhu kvůli koronavirové pandemii především v první polovině loňského roku.



"Rekordní hlavní sezona na domácích trzích a návrat turistů z celé Evropy na dovolenou do Chorvatska a Slovinska nám pomohly k velmi dobrým číslům. Vyplatila se nám také odvaha s uvedením novinek, které předčily naše plány, a celoroční nákladová disciplína. To vše nás dovedlo k historicky nejvyšší hodnotě provozního zisku EBITDA," uvedl generální ředitel Skupiny Jannis Samaras. "Na domácích trzích se nám v loňském roce podařilo uspět jak s tradičním portfoliem, v jehož čele stojí , tak s novinkami nebo novými projekty. Tím se nám podařilo kompenzovat mírně klesající trh nealkoholických nápojů," uvedl generální ředitel společnosti ČeskoSlovensko Daniel Buryš.



Nad očekávání byly podle Kofoly výsledky nové prémiové limonády Targa Florio, dařilo se třeba také minerální vodě Kláštorná Kalcia a tradičně silnému Rajci. Podařilo se také dokončit integraci nových minerálních vod v portfoliu Korunní a Ondrášovky.



V segmentu Voňavé a čerstvé, kam patří například čaje a bylinné směsi Leros nebo rostlinné produkty Premium Rosa, zasáhla covidová omezení především freshbary a salaterie UGO. "Přesto se podařilo jeho podnikání dostat na úrovni EBITDA do černých čísel díky zeštíhlení firmy a úspěšnému restartu provozoven po otevření trhu ve druhé polovině roku. Lerosu pak vyšší poptávka po čajích a dalších bylinných produktech v době pandemie pomohla celoročně. Celkově těmto firmám spolu s polskou značkou sirupů a ovocných šťáv Premium Rosa vzrostly meziročně tržby o 6,7 procenta," uvedla .



V adriatickém (jadranském) regionu stouply tržby o 12,6 procenta a provozní zisk EBITDA o 34,8 procenta. Stalo se tak díky rozvolnění koronavirových omezení a návratu turistů do Chorvatska i Slovinska. "V kombinaci s dobře připravenými marketingovými a prodejními aktivitami se to pozitivně projevilo na růstu prodejů především v Chorvatsku, které rostly dvouciferným tempem," uvedl generální ředitel společnosti Radenska Adriatic Marián Šefčovič.

„V roce 2021 jsme počítali s celoročním růstem tržeb ve výši 5 % a ukazatelem čistého zadlužení ve vztahu k EBITDA pod 3,5. Jsme rádi, že veškeré cíle jsme překonali. Tržby rostly o 7,5 % a dosažený provozní zisk EBITDA ve výši 1,128 miliardy korun je nad horní hranicí posledního odhadu. Ukazatel čistého zadlužení jsme také s rezervou splnili, konečný výsledek je 3,1. Pro rok 2022 plánujeme provozní zisk EBITDA v rozmezí 1,080 – 1,200 miliardy korun a dvouciferný růst tržeb,“ doplňuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny .



Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. má téměř 2000 zaměstnanců.



Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

Akcie Kofoly zavřely včerejší obchodování slabší o 0,3 procenta na 304 Kč za akcii. Vývoj za poslední rok relativně k indexu PX pražské burzy ukazuje graf níže:

Zdroje: ČTK, , Patria.cz